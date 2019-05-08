Артем Лукоянов подписал новый двухлетний контракт с «Ак Барсом»

Соглашение с форвардом рассчитано на два года. Лукоянов выступает за «Ак Барс» с 2011 года. В прошедшем сезоне КХЛ 30-летний форвард сыграл 66 матчей и набрал 25 очков (13 шайб и 12 результативных передач) и стал вторым по показателю полезности в команде — «+19».