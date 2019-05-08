Артем Лукоянов подписал новый двухлетний контракт с «Ак Барсом»
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Нападающий Артем Лукоянов продлил соглашение с «Ак Барсом», сообщается на сайте казанского хоккейного клуба.
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Нападающий Артем Лукоянов продлил соглашение с «Ак Барсом», сообщается на сайте казанского хоккейного клуба.
Соглашение с форвардом рассчитано на два года. Лукоянов выступает за «Ак Барс» с 2011 года. В прошедшем сезоне КХЛ 30-летний форвард сыграл 66 матчей и набрал 25 очков (13 шайб и 12 результативных передач) и стал вторым по показателю полезности в команде — «+19».
Всего в КХЛ в составе казанского клуба Лукоянов сыграл 494 матча и набрал 141 очко (62+79).