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13:53 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Артем Лукоянов подписал новый двухлетний контракт с «Ак Барсом»

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Нападающий Артем Лукоянов продлил соглашение с «Ак Барсом», сообщается на сайте казанского хоккейного клуба.

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Источник: Спорт РИА Новости

Соглашение с форвардом рассчитано на два года. Лукоянов выступает за «Ак Барс» с 2011 года. В прошедшем сезоне КХЛ 30-летний форвард сыграл 66 матчей и набрал 25 очков (13 шайб и 12 результативных передач) и стал вторым по показателю полезности в команде — «+19».

Всего в КХЛ в составе казанского клуба Лукоянов сыграл 494 матча и набрал 141 очко (62+79).

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