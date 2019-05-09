«Амур» подписал однолетний контракт с хоккеистом Кондратьевым

Кондратьев был выбран на драфте Национальной хоккейной лиги в 2001 году под общим 168-м номером командой «Торонто», после чего три сезона выступал за тольяттинскую «Ладу», за канадский клуб он провел семь матчей. В 2004 году в результате обмена защитник оказался в «Рейнджерс», а в 2007-м отправился в «Анахайм», но так и не сумел закрепиться в НХЛ, выступая в последствии за клубы Американской хоккейной лиги, а также команды из чемпионата России и КХЛ. В сезоне-2010/11 в составе уфимского «Салавата Юлаева» Кондратьев стал обладателем Кубка Гагарина, последним его клубом было нижегородское «Торпедо», в составе которого хоккеист провел 32 встречи в регулярном чемпионате КХЛ, набрав 7 (1+6) очков. Всего в КХЛ Кондратьев провел 551 матч, набрав 139 (31+108) очков, в НХЛ он принял участие в 40 играх, набрав 3 (1+2) очка, в АХЛ на его счету 41 встреча и 17 (4+13) очков.