Хоккеист «Спартака» Провольнев перешел в «Северсталь»
ТАСС, 9 мая. Череповецкий хоккейный клуб «Северсталь» объявил о подписании контракта с защитником Владиславом Провольневым. Об этом сообщает
ТАСС, 9 мая. Череповецкий хоккейный клуб «Северсталь» объявил о подписании контракта с защитником Владиславом Провольневым. Об этом сообщает
Подробности соглашения с 24-летним хоккеистом не уточняются.
Провольнев дебютировал в Континентальной хоккейной лиге в составе московского «Спартака» в сезоне-2015/16, с тех пор защитник провел за столичный клуб четыре сезона. В завершившемся регулярном сезоне КХЛ хоккеист принял участие в 38 играх, набрав восемь (3 шайбы + 5 передач) очков, в
Провольнев был заигран за олимпийскую сборную России (ближайший резерв основной национальной команды), в составе команды он провел десять матчей, набрав три (2+1) очка. По итогам регулярного чемпионата КХЛ сезона-2018/19 «Северсталь» заняла десятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 51 очко в 62 матчах.
29 апреля «Спартак» объявил о назначении на пост главного тренера команды бывшего наставника сборной России Олега Знарка. Соглашение с 56-летним специалистом заключено на один сезон с возможностью продления еще на год.
1 мая «Спартак» расстался с семью хоккеистами. Команду покинули защитники Всеволод Сорокин, Дмитрий Калинин, Михаил Григорьев, нападающие Бен Максвелл, Артем Воронин, Максим Трунев и Энвер Лисин, который подписал контракт с челябинским «Трактором». Ранее новые соглашения со «Спартаком» заключили нападающие Робин Ганзл, Мартиньш Карсумс, Максим Цыплаков, Антон Злобин, Артем Федоров, Илья Талалуев, Дмитрий Черных, защитники Максим Гончаров, Андрей Кутейкин, вратарь Юлиус Гудачек. 6 мая «Спартак» сообщил, что подписано новое соглашение с нападающим Александром Хохлачевым.