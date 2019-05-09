Хоккеист «Спартака» Провольнев перешел в «Северсталь»

Подробности соглашения с 24-летним хоккеистом не уточняются.

Провольнев дебютировал в Континентальной хоккейной лиге в составе московского «Спартака» в сезоне-2015/16, с тех пор защитник провел за столичный клуб четыре сезона. В завершившемся регулярном сезоне КХЛ хоккеист принял участие в 38 играх, набрав восемь (3 шайбы + 5 передач) очков, в плей-офф, где «Спартак» уступил петербургскому СКА в первом раунде со счетом 2−4, Провольнев провел одну игру, не отметившись результативными действиями. Всего в КХЛ на счету защитника 151 матч и 21 (5+16) очко.

Провольнев был заигран за олимпийскую сборную России (ближайший резерв основной национальной команды), в составе команды он провел десять матчей, набрав три (2+1) очка. По итогам регулярного чемпионата КХЛ сезона-2018/19 «Северсталь» заняла десятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 51 очко в 62 матчах.

29 апреля «Спартак» объявил о назначении на пост главного тренера команды бывшего наставника сборной России Олега Знарка. Соглашение с 56-летним специалистом заключено на один сезон с возможностью продления еще на год.