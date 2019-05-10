«Йокерит» расторг контракт с Заполски
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. «Йокерит» по соглашению сторон расторг контракт с американским голкипером Райаном Заполски, сообщается на официальном сайте финского клуба КХЛ.
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. «Йокерит» по соглашению сторон расторг контракт с американским голкипером Райаном Заполски, сообщается на официальном сайте финского клуба КХЛ.
Заполски в минувшем сезоне КХЛ сыграл за «Йокерит» 30 матчей (89,4% отраженных бросков) в регулярном чемпионате и две встречи (80,0%) в
Ранее стало известно, что «Йокерит» подписал новый контракт с вратарем Янисом Калниньшем. Также в СМИ сообщалось, что финский клуб пополнит обладатель Кубка Стэнли голкипер Антти Ниеми.