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11:17 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Йокерит» расторг контракт с Заполски

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. «Йокерит» по соглашению сторон расторг контракт с американским голкипером Райаном Заполски, сообщается на официальном сайте финского клуба КХЛ.

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Заполски в минувшем сезоне КХЛ сыграл за «Йокерит» 30 матчей (89,4% отраженных бросков) в регулярном чемпионате и две встречи (80,0%) в плей-офф.

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Ранее стало известно, что «Йокерит» подписал новый контракт с вратарем Янисом Калниньшем. Также в СМИ сообщалось, что финский клуб пополнит обладатель Кубка Стэнли голкипер Антти Ниеми.

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