Канадский защитник Шон Лалонд продолжит карьеру в «Адмирале»
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Канадский защитник Шон Лалонд подписал контракт с «Адмиралом» на один сезон, сообщается на сайте хоккейного клуба из Владивостока.
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Канадский защитник Шон Лалонд подписал контракт с «Адмиралом» на один сезон, сообщается на сайте хоккейного клуба из Владивостока.
В сезоне-2018/19 29-летний Лалонд набрал 37 очков (9 шайб + 28 передач) в 57 матчах за немецкий клуб «Нюрнберг Айс Тайгерс».