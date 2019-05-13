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09:43 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» потерял канадского нападающего

Казахстанский хоккейный клуб «Барыс» потерял своего бывшего игрока — канадского нападающего Брендона Шиннимина.

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Источник: РИА "Новости"

«Барыс» официально объявляет о том, что тоже не может найти Брендона Шиннимина, — говорится в сообщении на странице клуба Instagram. Контракт игрока истек 30 апреля 2017 года.

28-летний канадец выступал за «Барыс» в сезоне-2016/17. В 17 матчах регулярного чемпионата КХЛ он набрал шесть (2+4) очков, в десяти играх плей-офф отметился заброшенной шайбой. После этого форвард играл за шведский клуб «Векше Лейкерс».

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