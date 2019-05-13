«Барыс» потерял канадского нападающего
Казахстанский хоккейный клуб «Барыс» потерял своего бывшего игрока — канадского нападающего Брендона Шиннимина.
Казахстанский хоккейный клуб «Барыс» потерял своего бывшего игрока — канадского нападающего Брендона Шиннимина.
«Барыс» официально объявляет о том, что тоже не может найти Брендона Шиннимина, — говорится в сообщении на странице клуба Instagram. Контракт игрока истек 30 апреля 2017 года.
28-летний канадец выступал за «Барыс» в сезоне-2016/17. В 17 матчах регулярного чемпионата КХЛ он набрал шесть (2+4) очков, в десяти играх