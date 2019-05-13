«Барыс» объяснился за ситуацию с потерей канадского нападающего

Ранее «Барыс» опубликовал в соцсетях пост о том, что «не может найти Шиннимина». 28-летний канадец выступал за столичный клуб в сезоне-2016/17. В 17 матчах регулярного чемпионата КХЛ он набрал шесть (2+4) очков, в десяти играх плей-офф отметился заброшенной шайбой.

«Хоккейный клуб “Барыс” официально сообщает, что предыдущий пост о Брендоне Шиннимине носит юмористический характер и ничего общего с реальным положением вещей не имеет. Предыстория шутки: с момента ухода Брендона из “Барыса” в апреле 2017 года в наших соцсетях мы получили массу комментариев от подписчиков с вопросом “где Шиннимин?”, что в итоге переросло в шутку. Дорогие болельщики, мы не хотели вас напугать или обидеть, а всего лишь пошутить и поднять настроение. Хорошей вам рабочей недели», — говорится в сообщении «Барыса» в Instagram.