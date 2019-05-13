Три клуба НХЛ и один из КХЛ проявляют интерес к защитнику Маркову

«У нас сейчас есть предложения от одного клуба из КХЛ и трех команд из НХЛ, — сказал Исаков. — Пока точно сказать не можем, где он продолжит играть. Андрей не планирует пока завершать карьеру. Если бы все молодые хоккеисты играли так же, как наши ветераны, то российский хоккей был бы лучше».