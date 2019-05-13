Зарипов до конца мая подпишет новый контракт с «Ак Барсом»

Соглашение 38-летнего хоккеиста с «Ак Барсом» истекло 30 апреля. Ранее Зарипов сообщил ТАСС, что может покинуть казанский клуб после ухода Зинэтулы Билялетдинова с поста главного тренера команды. В новом сезоне «Ак Барс» будет возглавлять Дмитрий Квартальнов.

«Зарипов будет в “Ак Барсе”, до конца месяца мы решим с руководством вопрос о контракте. Конечно, всякое в жизни может произойти, но у нас с “Ак Барсом” идут нормальные переговоры, мы просто доведем их до конца и все», — сказал Николаев.