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13:15 (мск), источник: ТАСС

Зарипов до конца мая подпишет новый контракт с «Ак Барсом»

МОСКВА, 13 мая. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов до конца мая должен подписать новый контракт с казанским клубом. Об этом ТАСС в понедельник по телефону сообщил агент хоккеиста Юрий Николаев.

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Источник: РИА "Новости"

Соглашение 38-летнего хоккеиста с «Ак Барсом» истекло 30 апреля. Ранее Зарипов сообщил ТАСС, что может покинуть казанский клуб после ухода Зинэтулы Билялетдинова с поста главного тренера команды. В новом сезоне «Ак Барс» будет возглавлять Дмитрий Квартальнов.

«Зарипов будет в “Ак Барсе”, до конца месяца мы решим с руководством вопрос о контракте. Конечно, всякое в жизни может произойти, но у нас с “Ак Барсом” идут нормальные переговоры, мы просто доведем их до конца и все», — сказал Николаев.

Зарипов является единственным пятикратным обладателем Кубка Гагарина (трижды в составе «Ак Барса», дважды — магнитогорского «Металлурга»). В составе сборной России он провел 49 матчей, в которых набрал 51 очко (17 шайб + 34 передачи). На его счету три золотые медали чемпионатов мира (2008, 2009, 2014).

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