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10:56 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Ак Барс» подписал бывшего нападающего «Авангарда»

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Нападающий Михаил Фисенко подписал контракт с «Ак Барсом», сообщается на сайте казанского хоккейного клуба.

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Источник: Спорт РИА Новости

Соглашение 28-летнего игрока с «Ак Барсом» рассчитано до конца сезона-2019/20.

Прошлый сезон Фисенко провел в омском «Авангарде», с которым дошел до финала Кубка Гагарина. В 71 матче форвард забросил 4 шайбы и отдал 8 голевых передач.

Ранее в КХЛ нападающий выступал за «Сибирь» (Новосибирск), «Амур» (Хабаровск) и «Адмирал» (Владивосток).

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