«Ак Барс» подписал бывшего нападающего «Авангарда»

Соглашение 28-летнего игрока с «Ак Барсом» рассчитано до конца сезона-2019/20.

Прошлый сезон Фисенко провел в омском «Авангарде», с которым дошел до финала Кубка Гагарина. В 71 матче форвард забросил 4 шайбы и отдал 8 голевых передач.