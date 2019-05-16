«Ак Барс» подписал бывшего нападающего «Авангарда»
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Нападающий Михаил Фисенко подписал контракт с «Ак Барсом», сообщается на сайте казанского хоккейного клуба.
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Нападающий Михаил Фисенко подписал контракт с «Ак Барсом», сообщается на сайте казанского хоккейного клуба.
Соглашение 28-летнего игрока с «Ак Барсом» рассчитано до конца сезона-2019/20.
Прошлый сезон Фисенко провел в омском «Авангарде», с которым дошел до финала Кубка Гагарина. В 71 матче форвард забросил 4 шайбы и отдал 8 голевых передач.
Ранее в КХЛ нападающий выступал за «Сибирь» (Новосибирск), «Амур» (Хабаровск) и «Адмирал» (Владивосток).