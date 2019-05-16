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12:19 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Исаев и Шаров продлили контракты с «Трактором»

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Защитник Игорь Исаев и нападающий Александр Шаров продлили контракты с хоккейным клубом «Трактор», сообщается на сайте челябинской команды.

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Оба игрока являются воспитанниками «Трактора». Новые соглашения с хоккеистами рассчитаны на два года.

Шаров провел за «Трактор» 214 матчей в КХЛ, в которых набрал 46 очков (27 шайб+19 передач). Исаев сыграл за челябинцев 120 матчей в КХЛ и набрал 15 (3+12) очков.

«Мы были решительно настроены сохранить в составе команды Игоря и Александра. Это воспитанники нашей школы, которые прошли всю клубную вертикаль и уже выиграли с “Трактором” бронзу КХЛ. Уверен, ребята продолжат прогрессировать в своем мастерстве, и принесут большую пользу команде и всей организации», — сказал генеральный директор «Трактора» Борис Видгоф.

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