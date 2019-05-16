Исаев и Шаров продлили контракты с «Трактором»

Оба игрока являются воспитанниками «Трактора». Новые соглашения с хоккеистами рассчитаны на два года.

Шаров провел за «Трактор» 214 матчей в КХЛ, в которых набрал 46 очков (27 шайб+19 передач). Исаев сыграл за челябинцев 120 матчей в КХЛ и набрал 15 (3+12) очков.

«Мы были решительно настроены сохранить в составе команды Игоря и Александра. Это воспитанники нашей школы, которые прошли всю клубную вертикаль и уже выиграли с “Трактором” бронзу КХЛ. Уверен, ребята продолжат прогрессировать в своем мастерстве, и принесут большую пользу команде и всей организации», — сказал генеральный директор «Трактора» Борис Видгоф.