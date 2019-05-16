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13:24 (мск), источник: БЕЛТА

Братья Малявко из «Немана» перешли в хоккейный клуб «Динамо-Минск»

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нападающие Сергей и Александр Малявко в следующем сезоне будут выступать за хоккейный клуб «Динамо-Минск», сообщили БЕЛТА в пресс-службе столичной команды.

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Почти всю карьеру игроки провели в Гродно, защищая цвета «Немана». Только в 2010—2012 годах находились в аренде в «Лиде» и «Минских зубрах» (МХЛ). С «Неманом» Александр и Сергей четырежды становились чемпионами Беларуси, еще трижды завоевывали серебряные медали. В активе нападающих победа в Континентальном кубке в 2015 году и участие в Лиге чемпионов.

«В последние годы братья Малявко действительно стали лидерами гродненского клуба и отлично проявили себя в серии сборной экстралиги против динамовцев. Кроме того, они стали важными игроками национальной команды на чемпионате мира в Казахстане. Еще по совместной работе в МХЛовских “Минских зубрах” парней отличали работоспособность, полная самоотдача и высокая скорость. Эти качества с годами только развивались. Плюс оттачивалось и без того прекрасное взаимопонимание между собой. В следующем сезоне в “Динамо” будет серьезная борьба за попадание в состав, и рассчитываем, что братья в расцвете своей карьеры повысят конкуренцию среди белорусских хоккеистов», — отметил гендиректор «Динамо» Дмитрий Басков.

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