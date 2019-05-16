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15:37 (мск), источник: ТАСС

Канадец Крэйг Мактавиш стал главным тренером клуба КХЛ «Локомотив»

ТАСС, 16 мая. Канадский специалист Крэйг Мактавиш назначен главным тренером ярославского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Локомотив». Об этом в четверг сообщает пресс-служа клуба.

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На этом посту он сменил Дмитрия Квартальнова, который ранее возглавил «Ак Барс».

«Локомотив» в прошлом сезоне занял третье место в турнирной таблице Западной конференции. В первом раунде плей-офф ярославская команда обыграла «Сочи» (счет в серии 4−2), а во втором уступила санкт-петербургскому СКА (1−4).

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