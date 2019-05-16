Канадец Крэйг Мактавиш стал главным тренером клуба КХЛ «Локомотив»
ТАСС, 16 мая. Канадский специалист Крэйг Мактавиш назначен главным тренером ярославского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Локомотив». Об этом в четверг сообщает
ТАСС, 16 мая. Канадский специалист Крэйг Мактавиш назначен главным тренером ярославского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Локомотив». Об этом в четверг сообщает
На этом посту он сменил Дмитрия Квартальнова, который ранее возглавил «Ак Барс».
«Локомотив» в прошлом сезоне занял третье место в турнирной таблице Западной конференции. В первом раунде