Четырехкратный чемпион НХЛ — новый тренер «Локомотива»: самое удивительное назначение межсезонья

Источник: AFP 2019

Не Хартли и не Кинэн

Первая реакция на подписание «Локомотивом» двухлетнего контракта с Крэйгом Мактавишем — полное недоумение. Какая логика стоит за приглашением, известно одному только президенту ярославского клуба Юрию Яковлеву. Складывается ощущение, что он вернулся на какое-то время в 2006-й год, когда Мактавиш добрался с «Эдмонтоном» до седьмого матча финала Кубка Стэнли и уступил «Каролине».

С тех пор канадскому специалисту гордиться абсолютно нечем. Как на тренерском посту, так и в кресле менеджера он наломал дров. Более логичной выглядит версия, что у Яковлева сорвался основной вариант с финном Кари Ялоненом, решившимся остаться в в швейцарском «Берне», поэтому спешно пришлось прибегать к «плану Б». Его можно оценить в качестве как минимум спорного.

После того, что сделал с «Авангардом» в первый же сезон работы Боб Хартли, ставка на канадского тренера может показаться началом тенденции. Однако Мактавиш никогда не котировался на таком же уровне. Он не Хартли и тем более не Майк Кинэн, бравший Кубок Гагарина с «Магниткой». В отличие от них МакТи, как его для краткости давно зовут в Северной Америке, добился гораздо большего как игрок, чем тренер. Он стал последним хоккеистом в НХЛ, игравшим без шлема. В его активе четыре Кубка Стэнли в составе «Эдмонтона» и «Рейнджерс», репутация бесстрашного и самоотверженного нападающего, эффективно действовавшего на вбрасываниях.

Мактавиш брал свое в значительной части за счет работы, характера, старания и лидерских качеств. В плане индивидуального мастерства это был от силы середняк. Личный рекорд в 52 набранных очка за сезон (1988/89) кажется скромным, поскольку пришелся на пик золотой эпохи великого «Эдмонтона» с Уэйном Гретцки, Марком Мессье и Яри Курри.

Плохая репутация в «Эдмонтоне»

Тренером МакТи работал преимущественно в «Ойлерз», причем не пробивался в НХЛ с самых низов, как тот же Хартли. Начал он в качестве ассистента в «Рейнджерс», где провел два сезона.

Потом состоялось возвращение в «Эдмонтон». Последним местом тренерской работы стала АХЛ в сезоне-2011/12 с «Чикаго Вулвз». С тех пор специалист, которому в августе исполнится уже 61 год, на тренерскую скамейку вернулся только однажды. В декабре 2014 года он, занимая пост генерального менеджера «Эдмонтона», уволил своего протеже Далласа Икинса, опустившего команду на самое дно, и пять матчей руководил командой. Без особого успеха — пять поражений и два набранных очка.

В последнее время Мактавиш без особого успеха занимал руководящие посты в «Эдмонтоне» и среди болельщиков заслужил такую репутацию, что его уход в «Локомотив» встретили с радостью. Вероятно, приход Кена Холланда на пост генерального менеджера «Нефтяников» подтолкнул МакТи к переезду в Россию. Прежнего влияния в клубе у него не осталось. Он, как и другой бывший генеральный менеджер и главный тренер «Ойлерз» Кевин Лоу, считаются главной причиной бед «Ойлерз», вышедших в плей-офф только один раз за последние 13 лет. Чего стоит только смешное и одновременно грустное увольнение главного тренера Ральфа Крюгера в межсезонье по скайпу!

Все это было сделано ради, страшно подумать даже тогда, Далласа Икинса. Тот за полтора года работы возглавил неофициальный рейтинг худших тренеров в истории клуба. Промахов у МакТи хватает с избытком. Многие из них стали нарицательными. Например, заключение двухлетнего контракта на девять миллионов долларов с защитником Никитой Никитиным. Россиянин выше, чем на третью пару, не потянул.

В тренерском резюме Мактавиша есть работа в сборной Канады. На чемпионате мира-2010 он не смог в четвертьфинале остановить россиян. Команда, возглавляемая Вячеславом Быковым, уверенно выиграла со счетом 5:2. Справедливости ради стоит отметить, что после триумфа в олимпийском Ванкувере канадцы привезли экспериментальный состав, заметно уступавший российскому в мастерстве, опыте и личных достижениях.

Консерватор для молодежи

Все это не свидетельствует о том, что МакТи «блатной» тренер, получивший в свое время пост исключительно за красивые глаза. Да, протекция у него была. За это «Эдмонтон» долгие годы именовали «клубом старых парней», намекая на роль людей, когда-то игравших в команде, а потом руководивших клубом на всех уровнях — в менеджменте, НХЛ, АХЛ, скаутской службе. Но Мактавиш держал команду на плаву в первой половине 2000-х, когда у нее была небольшая на фоне конкурентов платежная ведомость.

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Может, именно о том времени и вспоминал Яковлев, комментируя назначение. В первый же сезон после введения потолка зарплат в НХЛ МакТи сумел сенсационно вывести «Ойлерз» в финал Кубка Стэнли. Его можно считать тренером старой школы, делающим ставку на простой и надежный командный хоккей. Тактическими изысками он не отличался. При этом обожал игроков, умеющих действовать на обеих сторонах площадки, даже если те в чистом мастерстве уступали другим. Работа, самопожертвование, отдача — эти качества в обязательном порядке необходимы хоккеистам вне зависимости от возраста для того, чтобы завоевать доверие Мактавиша.