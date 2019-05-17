Без Боченски и Даллмэна, но с Дицем. Как выглядит «Барыс» за три месяца до старта в КХЛ

Источник: РИА "Новости"

По состоянию на 16 мая с казахстанской командой не продлили свои контракты Брэндон Боченски, Дастин Бойд, Андре Петерссон и Кевин Даллмэн. Всех четверых можно отнести к лидерам «Барыса». А если учесть, что в «Ак Барс» перешли Патрис Кормье и Мэтт Фрэттин, то состав команды из Нур-Султана выглядит обескровленным.

Вратари: Хенрик Карлссон (Доминик Граховина).

Первая пятерка:

Леонид Метальников — Алексей Маклюков, Роман Старченко — Кертис Волк — Никита Михайлис.

Вторая пятерка:

Даррен Диц — Максим Семенов, Павел Акользин — Антон Сагадеев — Ииро Пакаринен.

Третья пятерка:

Никита Клещенко — Виктор Сведберг, Алихан Асетов — Дмитрий Гурков — Дмитрий Шевченко.

Четвертая пятерка:

Артем Бакушин — Кирилл Полохов, Дмитрий Макеев — Дмитрий Гренц — Егор Петухов.

Без новых исполнителей столичной команде не обойтись. Если звено Старченко — Волк — Михайлис еще может гарантировать голы, то оставшиеся сочетания больше должны отвечать за разрушение и давление, нежели за результат. «Барысу» необходима, как минимум, тройка в нападение и пару защитников. О сильном вратаре-легионере мы уже писали раньше.

Если «Барыс» не найдет точки соприкосновения со своими прежними вожаками, то десанта из-за океана не избежать. Другое дело, смогут ли они быстро адаптироваться и дать результат. Нужно помнить, что у столичной команды были не только удачные подписания, но откровенные промахи. Как выйдет в этот раз? Все зависит от финансовых возможностей.