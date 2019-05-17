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10:59 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Йокерит» подписал контракт с бывшим форвардом «Флориды»

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Финский нападающий Хенрик Хаапала договорился о контракте на два сезона с «Йокеритом», сообщается на сайте клуба КХЛ из Хельсинки.

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В нынешнем сезоне 25-летний Хаапала выступал за швейцарский «Лугано» на правах аренды из клуба НХЛ «Флорида Пантерз». В 24 матчах за «Лугано» он забросил 4 шайбы и сделал 16 результативных передач.

В составе молодежной сборной Финляндии Хаапала стал чемпионом мира среди игроков до 20 лет в 2014 году.

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