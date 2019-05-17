«Йокерит» подписал контракт с бывшим форвардом «Флориды»
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Финский нападающий Хенрик Хаапала договорился о контракте на два сезона с «Йокеритом», сообщается на сайте клуба КХЛ из Хельсинки.
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Финский нападающий Хенрик Хаапала договорился о контракте на два сезона с «Йокеритом», сообщается на сайте клуба КХЛ из Хельсинки.
В нынешнем сезоне 25-летний Хаапала выступал за швейцарский «Лугано» на правах аренды из клуба НХЛ «Флорида Пантерз». В 24 матчах за «Лугано» он забросил 4 шайбы и сделал 16 результативных передач.
В составе молодежной сборной Финляндии Хаапала стал чемпионом мира среди игроков до 20 лет в 2014 году.