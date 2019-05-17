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12:21 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Ожиганов подписал контракт с «Ак Барсом»

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Защитник Игорь Ожиганов, выступавший за клуб НХЛ «Торонто», заключил контракт на два сезона с казанским «Ак Барсом», сообщается на сайте российского хоккейного клуба.

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В начале мая «Ак Барс» получил от московского ЦСКА права на Ожиганова в обмен на чешского форварда Иржи Секача.

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«Мы рады подписанию двухлетнего соглашения с праворуким защитником, который сможет усилить игру команды в большинстве. У Игоря долгая история выступления в КХЛ, есть опыт игры в НХЛ, мы считаем, что всё это поможет “Ак Барсу” добиваться побед. Ранее Ожиганов уже выступал в командах Дмитрия Квартальнова, так что главный тренер хорошо знаком с защитником и знает, как использовать его сильные стороны», — заявил генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов.

Ожиганов после сезона-2017/18 покинул ЦСКА и подписал однолетний контракт с «Торонто». В НХЛ он провел 53 матча и набрал семь очков (3 шайбы + 4 передачи).

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