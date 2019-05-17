Ожиганов подписал контракт с «Ак Барсом»

«Мы рады подписанию двухлетнего соглашения с праворуким защитником, который сможет усилить игру команды в большинстве. У Игоря долгая история выступления в КХЛ, есть опыт игры в НХЛ, мы считаем, что всё это поможет “Ак Барсу” добиваться побед. Ранее Ожиганов уже выступал в командах Дмитрия Квартальнова, так что главный тренер хорошо знаком с защитником и знает, как использовать его сильные стороны», — заявил генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов.