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17:25 (мск), источник: ТАСС

«Йокерит» обменял хоккеиста сборной Финляндии Маннинена в «Салават Юлаев»

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Нападающий сборной Финляндии Сакари Маннинен в результате обмена перешел из хельсинкского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Йокерит» в уфимский «Салават Юлаев». Об этом в пятницу сообщает пресс-служба «Йокерита».

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Источник: РИА "Новости"

В результате обмена «Йокерит» получил от «Салавата Юлаева» денежную компенсацию, а также права на финского защитника клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас» Мира Хейсканена и финского нападающего «Флориды» Хенрика Боргстрёма.

Маннинен в завершившемся регулярном сезоне КХЛ провел 62 матча в составе «Йокерита», набрав 48 (20 шайб + 28 результативных передач) очков, в плей-офф 27-летний нападающий принял участие в шести матчах и забросил две шайбы. На текущем чемпионате мира в Словакии Маннинен набрал 6 (1+5) очков в четырех матчах. Форвард играет в одном звене с 18-летним Каапо Какко и 37-летним Янне Песоненом.

19-летний Хейсканен провел за «Даллас» в прошедшем регулярном сезоне НХЛ 82 матча, набрав 33 (12+21) очка, в плей-офф защитник сыграл в 13 играх и набрал 4 (2+2) очка. 21-летний Боргстрём в составе Флориды принял участие в 50 встречах регулярного сезона НХЛ, набрав 18 (8+10) очков, еще 24 матча он провел за фарм-клуб «Спрингфилд», выступающий в Американской хоккейной лиге (АХЛ), там он набрал 22 (5+17) очков.

«Салават Юлаев» в нынешнем сезоне дошел до финала Восточной конференции, где уступил в серии омскому «Авангарду» (2−4).

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