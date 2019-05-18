РУСАДА в апреле проверило на допинг 16 хоккеистов «Авангарда»

Источник: РИА "Новости"

Во время регулярного чемпионата был проверен только один хоккеист «Авангарда» Илья Михеев, который после окончания сезона подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги «Торонто». Этот же хоккеист был повторно протестирован в апреле.

Вместе с Михеевым в апреле допинг-тестирование также прошли Тайлор Бек, Алексей Бондарев, Дэвид Деарне, Алексей Емелин, Коди Франсон, Ансель Галимов, Евгений Медведев, Иван Налимов, Кирилл Петров, Вилле Покка, Кирилл Семенов, Сергей Широков, Сергей Шумаков, Денис Зернов и Богдан Якимов, не выступавший за «Авангард» в матчах плей-офф.