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14:30 (мск), источник: ТАСС

РУСАДА в апреле проверило на допинг 16 хоккеистов «Авангарда»

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Инспекторы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) провели в апреле тестирование 16 хоккеистов омского «Авангарда». Согласно материалам, предоставленным ТАСС РУСАДА, в предыдущие три месяца был протестирован только один игрок этого клуба.

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Источник: РИА "Новости"

Во время регулярного чемпионата был проверен только один хоккеист «Авангарда» Илья Михеев, который после окончания сезона подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги «Торонто». Этот же хоккеист был повторно протестирован в апреле.

Вместе с Михеевым в апреле допинг-тестирование также прошли Тайлор Бек, Алексей Бондарев, Дэвид Деарне, Алексей Емелин, Коди Франсон, Ансель Галимов, Евгений Медведев, Иван Налимов, Кирилл Петров, Вилле Покка, Кирилл Семенов, Сергей Широков, Сергей Шумаков, Денис Зернов и Богдан Якимов, не выступавший за «Авангард» в матчах плей-офф.

Ранее «Спорт-Экспресс» сообщил о том, что нападающего «Авангарда» Зернова и главного тренера команды Боба Хартли могут дисквалифицировать на четыре года из-за препятствия процедуре допинг-контроля. Инцидент случился в середине апреля после одного из матчей финальной серии Кубка Гагарина против ЦСКА. КХЛ уже попросила «Авангард» предоставить объяснения.

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