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17:09 (мск), источник: Sport24

Русские хоккеисты толпами бегут в Америку и продолжат это делать. Что не так с КХЛ?

В нашем хоккее кризис. И решать проблемы никто, кажется, не собирается.

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На протяжении последних двух недель я путешествую за сборной России. Сначала мы были в чешском Брно, затем перебрались в Братиславу. Я общаюсь с лучшими русскими игроками, со звездами мирового уровня. А в этом время в нашей стране происходят страшные для хоккея вещи. Чуть ли не каждый день кто-то из русских подписывает контракт с клубом НХЛ. Такими темпами в нашей лиге некому будет играть. Теперь из России бегут не только звезды, переросшие уровень КХЛ, но и середняки, которым уготовано место только в американских и канадских фарм-клубах. Кто эти люди и почему они перебираются в Америку?

Начнем сначала с топов. Никиту Гусева называют главной звездой за пределами НХЛ. Это лучший игрок, выступающий в Европе. Точнее выступавший. Потом что после вылета из плей-офф Кубка Гагарина он перебрался в «Вегас», но так за него и не сыграл. 1 июля его контракт новичка с «Рыцарями» истекает, и СКА очень хочет вернуть хоккеиста. Только слишком не верится, что Никита, уехав сразу после поражения от ЦСКА, вдруг передумает. В НХЛ права на него могут обменять, если клуб и игрок не найдут общего языка.

Владислав Гавриков уехал в США почти в одно время с Гусевым. У него контракт на будущий сезон есть, как и доверие со стороны тренерского штаба «Коламбуса». В Братиславу прилетел генеральный менеджер «Блю Джекетс» Ярмо Кекяляйнен, он пообщался с Гавриковым, а ранее разговаривал даже с его женой. Такое внимательно отношение к новичкам — одна из причин, почему русские уезжают в НХЛ. СКА в этом сезоне покинуло еще целый ряд заметных хоккеистов. Речь про Николая Прохоркина, отправившегося за мечтой в «Лос-Анджелес», вратаря Игоря Шестеркина. В его трехлетнем контракте с «Рейнджерс» есть пункт о возможном возвращении в Россию, но сам игрок сказал, что хочет первые два года точно провести в Америке и готов играть в АХЛ. Тот же пункт есть и у Прохоркина. Не попав на чемпионат мира, Илья Михеев подписал соглашение с «Торонто». В «Авангард», если что-то не пойдет у Бэбкока, он может приехать.

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Недавно стало известно, что в Америку собираются армейцы Телегин и Андронов. Оба сейчас играют за сборную и о своем будущем почти ничего не говорят. Но существует вероятность, что оба договорились о контрактах с клубами НХЛ. По крайней мере варианты у них есть. С уходом всех этих игроков уровень хоккея в России очень упадет. Все они были важной частью своих топ-клубов, зарабатывали хорошие деньги (или могли их в будущем заработать, как Михеев), выступали за стабильные команды с большими задачами.

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Помимо них уезжает целый ряд других сильных игроков. Кравцов, Елесин, Коршков, Загидулин, Юртайкин, Рыков уже подписали контракты с клубами НХЛ. Коршков даже успел сыграть за фарм-клуб «Торонто» в плей-офф и забить. Отдельно я выделяю этих хоккеистов в одну группу, потому что они вполне могли продолжать развиваться в России. В КХЛ потолка, как условный Гусев, не достигли и могли дальше прогрессировать в комфортных для себя условиях. Но ребята предпочли поехать в неизвестность, туда, где им никто ничего не обещает. Готовы терять в деньгах, играть в АХЛ. Смотрит за океан и Чибисов, который в «Металлурге» не был на первых ролях. Пока контракты не подписали Бурдасов и Ткачев, но их агент уже подтвердил, что оба настроены продолжать карьеру в Америке.

Еще более шокирующе выглядит отъезд Мальцева и Тарасова. Оба слишком молоды и толком не играли на высшем уровне. Михаил провел в этом сезоне 31 матч в ВХЛ и лишь 13 в КХЛ. В плей-офф за СКА он выглядел круто и обязательно бы играл у Воробьева в следующем году, но давно решил ехать в систему «Нью-Джерси» и отказывался от любого контракта с питерцами.

— Думал, проведу весь сезон в КХЛ. Но так сложились обстоятельства, — сказал Мальцев в интервью «Спорт-Экспрессу».

В этой фразе вся суть. На молодых и талантливых в России почти никто не рассчитывает, если ты не игрок уровня Капризова. Оставаться там, где в тебя не верят, и при любом удобном случае вместо тебя поставят опытного легионера, никому не хочется. Даниил Тарасов отказался еще несколько лет сидеть за Юхой Метсолой и решил, что ему будет лучше в системе «Коламбуса».

Пока непонятно, где продолжат карьеру Дацюк, Якупов и Сергеев. Павел может подписаться в «Детройт», Наиль раздумывает, стоит ли так быстро возвращаться в НХЛ и ищет варианты, а Артемом вроде бы интересуется «Тампа». С учетом этих троих игроков 21 человек смотрят в сторону НХЛ сейчас, 13 из них уже подписали соглашения с североамериканскими командами. Это огромные цифры. Для сравнения год назад уехало только 8 игроков. Тогда всем казалось, что это очень много. А самое страшное, что через год, когда у лидеров ЦСКА закончатся контракты, то и они уедут. Ничто не удержит Капризова, Сорокина, Нестерова и Григоренко. Безусловно, кто-то, как Ожиганов и Яковлев, будет возвращаться, но это не решит глобальной проблемы. Она заключается в том, что почти никто не хочет оставаться в КХЛ и при любом удачном случае бегут из своей родной страны. Сейчас в лиге нет жесткого потолка зарплат, поэтому это не вопрос денег. Игроки уезжают, потому что в Америке выше конкуренция и команды находятся в более-менее равных условиях. Там неизвестны полуфиналисты конференций в сентябре. Там не задвигают молодежь только потому что она молодежь. Там не таскают игроков по бесконечным скрытым арендам несколько лет подряд. Там тебя не заберут из среднего по уровню клуба в богатый по звонку большого босса. В НХЛ очень много минусов, много того, чего русскому человеку сложно понять. Но там хоккеист чувствует себя хоккеистом. Там у него есть шанс самому достигать успехов и совершать ошибки.

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