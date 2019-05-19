Русские хоккеисты толпами бегут в Америку и продолжат это делать. Что не так с КХЛ?
В нашем хоккее кризис. И решать проблемы никто, кажется, не собирается.
В нашем хоккее кризис. И решать проблемы никто, кажется, не собирается.
На протяжении последних двух недель я путешествую за сборной России. Сначала мы были в чешском Брно, затем перебрались в Братиславу. Я общаюсь с лучшими русскими игроками, со звездами мирового уровня. А в этом время в нашей стране происходят страшные для хоккея вещи. Чуть ли не каждый день
Начнем сначала с топов. Никиту Гусева называют главной звездой за пределами НХЛ. Это лучший игрок, выступающий в Европе. Точнее выступавший. Потом что после вылета из
Владислав Гавриков уехал в США почти в одно время с Гусевым. У него контракт на будущий сезон есть, как и доверие со стороны тренерского штаба «Коламбуса». В Братиславу прилетел генеральный менеджер «Блю Джекетс» Ярмо Кекяляйнен, он пообщался с Гавриковым, а ранее разговаривал даже с его женой. Такое внимательно отношение к новичкам — одна из причин, почему русские уезжают в НХЛ. СКА в этом сезоне покинуло еще целый ряд заметных хоккеистов. Речь про Николая Прохоркина, отправившегося за мечтой в «Лос-Анджелес», вратаря Игоря Шестеркина. В его трехлетнем контракте с «Рейнджерс» есть пункт о возможном возвращении в Россию, но сам игрок сказал, что хочет первые два года точно провести в Америке и готов играть в АХЛ. Тот же пункт есть и у Прохоркина. Не попав на чемпионат мира, Илья Михеев подписал соглашение с «Торонто». В «Авангард», если
Недавно стало известно, что в Америку собираются армейцы Телегин и Андронов. Оба сейчас играют за сборную и о своем будущем почти ничего не говорят. Но существует вероятность, что оба договорились о контрактах с клубами НХЛ. По крайней мере варианты у них есть. С уходом всех этих игроков уровень хоккея в России очень упадет. Все они были важной частью своих
Помимо них уезжает целый ряд других сильных игроков. Кравцов, Елесин, Коршков, Загидулин, Юртайкин, Рыков уже подписали контракты с клубами НХЛ. Коршков даже успел сыграть за
Еще более шокирующе выглядит отъезд Мальцева и Тарасова. Оба слишком молоды и толком не играли на высшем уровне. Михаил провел в этом сезоне 31 матч в ВХЛ и лишь 13 в КХЛ. В
— Думал, проведу весь сезон в КХЛ. Но так сложились обстоятельства, — сказал Мальцев в интервью «Спорт-Экспрессу».
В этой фразе вся суть. На молодых и талантливых в России почти никто не рассчитывает, если ты не игрок уровня Капризова. Оставаться там, где в тебя не верят, и при любом удобном случае вместо тебя поставят опытного легионера, никому не хочется. Даниил Тарасов отказался еще несколько лет сидеть за Юхой Метсолой и решил, что ему будет лучше в системе «Коламбуса».
Пока непонятно, где продолжат карьеру Дацюк, Якупов и Сергеев. Павел может подписаться в «Детройт», Наиль раздумывает, стоит ли так быстро возвращаться в НХЛ и ищет варианты, а Артемом вроде бы интересуется «Тампа». С учетом этих троих игроков 21 человек смотрят в сторону НХЛ сейчас, 13 из них уже подписали соглашения с североамериканскими командами. Это огромные цифры. Для сравнения год назад уехало только 8 игроков. Тогда всем казалось, что это очень много. А самое страшное, что через год, когда у лидеров ЦСКА закончатся контракты, то и они уедут. Ничто не удержит Капризова, Сорокина, Нестерова и Григоренко. Безусловно,