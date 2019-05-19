Гендиректор минского «Динамо» заявил о существенном уменьшении бюджета

Источник: AP 2019

«Что произошло с Андриевским? Мы объявили о договорённости насчёт подписания контракта после заседания Исполкома НОКа, где фигура Александра Леонидовича была согласована. Но потом стало понятно, что бюджет клуба существенно уменьшается. А Андриевский — это человек, который преследует самые максимальные цели. У нас нет на него никаких обид, мы продолжаем переговоры со всеми потенциальными кандидатами на пост главного тренера.

Цифры называть не стану, однако сокращение ощутимое, по сравнению с предыдущим сезоном — в полтора раза. Но мы не опускаем руки, обещаем активно поднять на новый уровень работу коммерческого отдела и маркетингового. Рассчитываем выйти на определённый процент самоокупаемости.