Зубов продлил контракт с московским «Спартаком» до 2021 года

Новое соглашение 32-летнего форварда с «красно-белыми» рассчитано на два сезона — до 30 апреля 2021 года.

Зубов в минувшем сезоне КХЛ провел за «Спартак» 63 матча, в которых набрал 38 очков (11 шайб + 27 передач). Кроме «красно-белых», нападающий играл в КХЛ за столичный ЦСКА, уфимский «Салават Юлаев», омский «Авангард» и владивостокский «Адмирал». Всего на его счету 507 игр в КХЛ и 256 (77+179) очков.