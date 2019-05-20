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17:04 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Зубов продлил контракт с московским «Спартаком» до 2021 года

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Хоккеист Илья Зубов заключил новый контракт с московским «Спартаком», сообщается на официальном сайте клуба.

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Источник: Спорт РИА Новости

Новое соглашение 32-летнего форварда с «красно-белыми» рассчитано на два сезона — до 30 апреля 2021 года.

Зубов в минувшем сезоне КХЛ провел за «Спартак» 63 матча, в которых набрал 38 очков (11 шайб + 27 передач). Кроме «красно-белых», нападающий играл в КХЛ за столичный ЦСКА, уфимский «Салават Юлаев», омский «Авангард» и владивостокский «Адмирал». Всего на его счету 507 игр в КХЛ и 256 (77+179) очков.

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