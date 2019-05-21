Конкурент «Барыса» по дивизиону КХЛ усилился лучшим ассистентом усть-каменогорского «Торпедо»
Нападающий
Нападающий
Капитуров стал лучшим ассистентом «Торпедо» в минувшем сезоне.
В 55 матчах воспитанник челябинского хоккея набрал 50 очков (16+34) при показателе полезности «+23». Всего в составе «Торпедо» форвард отыграл 140 матчей, отметившись 26 шайбами и 53 голевыми передачами при показателе полезности «+38».
В составе
Добавим, что «Амур» выступает в Восточной конференции КХЛ и дивизионе Чернышева, где также играет казахстанский «Барыс».