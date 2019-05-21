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10:52 (мск), источник: Vesti.kz

Конкурент «Барыса» по дивизиону КХЛ усилился лучшим ассистентом усть-каменогорского «Торпедо»

Нападающий усть-каменогорского «Торпедо» Максим Капитуров продолжит карьеру в хабаровском «Амуре», выступающем в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), сообщает официальный сайт казахстанского клуба.

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Капитуров стал лучшим ассистентом «Торпедо» в минувшем сезоне.

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В 55 матчах воспитанник челябинского хоккея набрал 50 очков (16+34) при показателе полезности «+23». Всего в составе «Торпедо» форвард отыграл 140 матчей, отметившись 26 шайбами и 53 голевыми передачами при показателе полезности «+38».

В составе усть-каменогнорского клуба Капитуров становился победителем регулярного чемпионата ВХЛ и финалистом Кубка Братины в сезоне-2016/17 (сейчас Кубок Петрова).

Добавим, что «Амур» выступает в Восточной конференции КХЛ и дивизионе Чернышева, где также играет казахстанский «Барыс».

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