«Барыс» начнет сезон КХЛ без трех лучших бомбардиров в истории?
Казахстанский клуб «Барыс» может остаться без трех лучших бомбардиров в истории участия команды в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Подробнее — в материале корреспондента Vesti.kz.
Казахстанский клуб «Барыс» может остаться без трех лучших бомбардиров в истории участия команды в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Подробнее — в материале корреспондента Vesti.kz.
За 11 лет выступления отечественной команды в КХЛ первое место в списке занимает 37-летний Брэндон Боченски. Американец с казахстанским паспортом за восемь сезонов набрал 444 очка (179+265). Вторым идет другой легионер
Тройку замыкает 38-летний защитник Кевин Даллмэн: за девять сезонов в столичной команде он набрал 362 очка (116+246). Следующую позицию занимает 33-летний Роман Старченко — 283 очка (158+125) за 11 лет. На пятой строчке расположился 32-летний Дастин Бойд со 256 баллами (119+137).
Из этого квинтета только у Старченко есть действующее соглашение с «Барысом». Доус выступает за «Автомобилист» из Екатеринбурга, а три других игрока контрактов не имеют.
Добавим, что следующий сезон Континентальной хоккейной лиги стартует в начале сентября. Казахстанский клуб «Барыс» продолжает процесс обновления состава и на сегодняшний день он выглядит так — в списке представлены игроки, с кем подписаны контракты.