«Барыс» начнет сезон КХЛ без трех лучших бомбардиров в истории?

Источник: РИА "Новости"

За 11 лет выступления отечественной команды в КХЛ первое место в списке занимает 37-летний Брэндон Боченски. Американец с казахстанским паспортом за восемь сезонов набрал 444 очка (179+265). Вторым идет другой легионер из-за океана, который за семь лет забил больше всех голов за «Барыс» — 34-летний Найджел Доус с 376 очкам (217+159).

Тройку замыкает 38-летний защитник Кевин Даллмэн: за девять сезонов в столичной команде он набрал 362 очка (116+246). Следующую позицию занимает 33-летний Роман Старченко — 283 очка (158+125) за 11 лет. На пятой строчке расположился 32-летний Дастин Бойд со 256 баллами (119+137).

Из этого квинтета только у Старченко есть действующее соглашение с «Барысом». Доус выступает за «Автомобилист» из Екатеринбурга, а три других игрока контрактов не имеют.