В омский «Авангард» пришёл новый тренер

25 фотографий 25 фотографий 25 фотографий

О кадровых перестановках в ХК «Авангард» сообщили сегодня в пресс-службе клуба. Тренерские ряды «Авангарда» покинул Майкл Пелино, а пополнил — Вячеслав Козлов. Контракт с ним рассчитан на один сезон.

— В межсезонье селекционная работа ведётся не только на рынке игроков, но и тренеров. Майкл Пелино принял решение не продлевать контракт с «Авангардом». Мы очень благодарны Майклу за его вклад в серебряные медали, свою работу по постановке игры в большинстве он делал на отлично, все видели это в плей-офф, — отметил президент «Авангарда» Максим Сушинский.

Что же касается Вячеслава Козлова, то у него имеется большой опыта как хоккеиста, это один из самых прогрессирующих тренеров Высшей хоккейной лиги последнего сезона. С главным тренером омской команды Бобом Хартли Козлов работал в клубе «Атланте Трэшерс» НХЛ.

— Козлов будет отвечать в команде за большинство. Мы уверены в том, что он легко вольётся в коллектив, а его знания и опыт помогут «Авангарду» побеждать, — пояснили в ХК «Авангард».

Отметим, что с 2017 года Козлов возглавлял воскресенский «Химик», а ранее работал тренером московского «Спартака». Как игрок является двукратным обладателем Кубка Стэнли и Кубка Гагарина.