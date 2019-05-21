Текущие события
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
17:15
Словакия
Дания
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
17:15
Норвегия
Латвия
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
13:15
Финляндия2
Германия4
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
13:15
Чехия5
Швейцария4
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
21:15
Канада
США
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
21:15
Швеция
Россия
Хоккей. НХЛ
22.05
Сент-Луис Блюз
Сан-Хосе Шаркс
Все события
Фоторепортажи
14Россия с трудом обыграла Латвию на чемпионате мира
21Сборная России обыграла швейцарцев
14:00 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Ак Барс» будет готовиться к новому сезону КХЛ в Финляндии

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. «Ак Барс» проведет предсезонный тренировочный сбор в Финляндии, сообщается на сайте казанского хоккейного клуба.

Наверх

«Ак Барс» начнет подготовку к новому сезону регулярного чемпионата КХЛ 10 июля в Казани, через два дня хоккеисты пройдут медицинский осмотр, а 14—16 июля у казанского клуба запланированы первые тренировочные занятия. Затем «Ак Барс» отправится в Куортане (Финляндия), где будет тренироваться до 28 июля.

Позднее, 2 августа, казанцы проведут в Альметьевске традиционный контрольный матч против местного «Нефтяника». С 6 по 11 августа «Ак Барс» примет участие в международном турнире на приз президента республики Казахстан, который пройдет в Нур-Султане. На 17 августа запланирована контрольная встреча «Ак Барса» и нижнекамского «Нефтехимика» в Казани.

Завершится предсезонная подготовка команды в Риге — с 20 по 25 августа «Ак Барс» будет участвовать в Кубке Латвийской железной дороги.

Ак Барс
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
 Он убил человека: соцсети обсуждают самый брутальный нокаут года
Стало известно об отношениях Кокорина и Мамаева с сокамерниками
Итальянцы и британцы остались в высшем дивизионе: итоги дня ЧМХ
Политический вопрос: Мхитарян пропустит финал Лиги Европы
Сборная Великобритании преподнесла самую громкую сенсацию ЧМ
Шейхи против UFC: бой Хабиба под угрозой срыва
СМИ: Легенда «Челси» сменит Сарри на посту тренера
СМИ: «Атлетико» интересуется футболистом ЦСКА
Игроки «Арсенала» получат 10 млн фунтов в случае победы в ЛЕ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь