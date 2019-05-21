«Ак Барс» будет готовиться к новому сезону КХЛ в Финляндии

«Ак Барс» начнет подготовку к новому сезону регулярного чемпионата КХЛ 10 июля в Казани, через два дня хоккеисты пройдут медицинский осмотр, а 14—16 июля у казанского клуба запланированы первые тренировочные занятия. Затем «Ак Барс» отправится в Куортане (Финляндия), где будет тренироваться до 28 июля.

Позднее, 2 августа, казанцы проведут в Альметьевске традиционный контрольный матч против местного «Нефтяника». С 6 по 11 августа «Ак Барс» примет участие в международном турнире на приз президента республики Казахстан, который пройдет в Нур-Султане. На 17 августа запланирована контрольная встреча «Ак Барса» и нижнекамского «Нефтехимика» в Казани.