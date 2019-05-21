«Ак Барс» будет готовиться к новому сезону КХЛ в Финляндии
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. «Ак Барс» проведет предсезонный тренировочный сбор в Финляндии, сообщается на сайте казанского хоккейного клуба.
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. «Ак Барс» проведет предсезонный тренировочный сбор в Финляндии, сообщается на сайте казанского хоккейного клуба.
«Ак Барс» начнет подготовку к новому сезону регулярного чемпионата КХЛ 10 июля в Казани, через два дня хоккеисты пройдут медицинский осмотр, а
Позднее, 2 августа, казанцы проведут в Альметьевске традиционный контрольный матч против местного «Нефтяника». С 6 по 11 августа «Ак Барс» примет участие в международном турнире на приз президента республики Казахстан, который пройдет в
Завершится предсезонная подготовка команды в Риге — с 20 по 25 августа «Ак Барс» будет участвовать в Кубке Латвийской железной дороги.