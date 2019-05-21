Защитник Хенкель перешел в «Ак Барс»
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Казанский хоккейный клуб «Ак Барс» подписал контракт с белорусским защитником Кристианом Хенкелем, сообщается на официальном сайте команды.
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Казанский хоккейный клуб «Ак Барс» подписал контракт с белорусским защитником Кристианом Хенкелем, сообщается на официальном сайте команды.
Как отмечается в сообщении, контракт с 23-летним хоккеистом рассчитан до конца сезона-2020/21.
В прошлом сезоне Хенкель провел 59 матчей в составе минского «Динамо», набрал 14 очков (4 гола + 10 результативных передач) при показателе полезности «+3».
«Хенкель — прогрессирующий молодой защитник, к 23 годам имеющий стабильный опыт выступления в КХЛ и на чемпионатах мира. Совместно с тренерским штабом мы изучили его возможности и рассчитываем на постоянное присутствие Кристиана в основном составе. У игрока белорусское гражданство,