Защитник Хенкель перешел в «Ак Барс»

«Хенкель — прогрессирующий молодой защитник, к 23 годам имеющий стабильный опыт выступления в КХЛ и на чемпионатах мира. Совместно с тренерским штабом мы изучили его возможности и рассчитываем на постоянное присутствие Кристиана в основном составе. У игрока белорусское гражданство, из-за чего он не считается легионером в КХЛ, мы не занимаем позицию иностранца, при этом получаем перспективного хоккеиста для первой команды», — сказал генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов.