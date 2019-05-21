Текущие события
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
овертайм
Словакия1
Дания1
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
21:15
Канада
США
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
21:15
Швеция
Россия
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
17:15
Норвегия1
Латвия4
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
13:15
Финляндия2
Германия4
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
13:15
Чехия5
Швейцария4
Хоккей. НХЛ
22.05
Сент-Луис Блюз
Сан-Хосе Шаркс
Все события
Фоторепортажи
21Газзаев на поле, золотые футболки и бомбардир Чалов
8Невероятный камбэк ЦСКА в Евролиге
18:47 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Защитник Хенкель перешел в «Ак Барс»

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Казанский хоккейный клуб «Ак Барс» подписал контракт с белорусским защитником Кристианом Хенкелем, сообщается на официальном сайте команды.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Как отмечается в сообщении, контракт с 23-летним хоккеистом рассчитан до конца сезона-2020/21.

В прошлом сезоне Хенкель провел 59 матчей в составе минского «Динамо», набрал 14 очков (4 гола + 10 результативных передач) при показателе полезности «+3».

«Хенкель — прогрессирующий молодой защитник, к 23 годам имеющий стабильный опыт выступления в КХЛ и на чемпионатах мира. Совместно с тренерским штабом мы изучили его возможности и рассчитываем на постоянное присутствие Кристиана в основном составе. У игрока белорусское гражданство, из-за чего он не считается легионером в КХЛ, мы не занимаем позицию иностранца, при этом получаем перспективного хоккеиста для первой команды», — сказал генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов.

Ак Барс
НовостиМатчиСоставСтатистика
Динамо Мн
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
 Он убил человека: соцсети обсуждают самый брутальный нокаут года
Стало известно об отношениях Кокорина и Мамаева с сокамерниками
«Знали, что Латвия снимет вратаря». Как наши готовятся к Швеции
Политический вопрос: Мхитарян пропустит финал Лиги Европы
Сборная Великобритании преподнесла самую громкую сенсацию ЧМ
Шейхи против UFC: бой Хабиба под угрозой срыва
Швейцария сняла вратаря при счёте 4:4 и уступила Чехии на ЧМ
Российского футболиста захотели в Германии
Игроки «Арсенала» получат 10 млн фунтов в случае победы в ЛЕ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь