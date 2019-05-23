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10:53 (мск), источник: Спорт-Экспресс

В «Автомобилист» перейдет серебряный призер Олимпиады-2018

Как стало известно «СЭ», «Автомобилист» достиг договоренности с немецким форвардом Бруксом Мэйсеком.

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В нынешнем сезоне серебряный призер Олимпиады-2018 в составе сборной Германии выступал в АХЛ за фарм-клуб «Вегаса» «Чикаго Вулфс».

В АХЛ он провел 64 игры и набрал 60 (26+34) очков. Несколько лет 27-летний хоккеист играл в чемпионате Германии, а на Олимпийских играх в составе немецкой сборной набрал 4 (2+2) очка в 7 встречах. (Евгений Белоусов).

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