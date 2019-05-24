«Ак Барс» подписал контракт с лучшим вратарем шведской лиги двух последних сезонов

В прошлом сезоне Рейдеборн провел 57 матчей в составе «Юргордена», в которых отразил 91,9 процента бросков при коэффициенте надежности 2,08, три встречи вратарь провел на ноль.

Рейдеборн выступал за команды «Альмтуна» (2010−2012), МОДО (2014−2015), «Тимра» (2014−2015), «Юргорден» (2012−2019). Рейдеборн — серебряный призер Шведской хоккейной лиги (2019), лучший вратарь Шведской хоккейной лиги (2018, 2019).

— В межсезонье совместно с тренерским штабом мы пришли к решению о приглашении в команду иностранного игрока для усиления вратарской позиции, — заявил генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов. — После тщательного рассмотрения всех вариантов на рынке мы выбрали Адама Рейдеборна — лучшего вратаря шведского чемпионата двух последних лет. Мы внимательно изучили карьеру Адама, и главная ее особенность — постоянное развитие, год за годом он показывал прогресс. При этом вратарю только 27 лет, значит, все лучшие матчи у него еще впереди.

Главный тренер и тренеры вратарей поддержали эту кандидатуру. В новом сезоне мы видим вратарскую бригаду в следующем составе: Эмиль Гарипов, Адам Рейдеборн, Тимур Билялов.

— Адам хорошо читает игру, он умеет правильно двигаться в воротах, не торопится и всегда проявляет терпение в игровых ситуациях — это стартовые позиции, которые мы постараемся развить, — отметил тренер вратарей «Ак Барса» Ари Мойсанен. — Считаем, что Рейдеборн может стать еще лучше в «Ак Барсе», при этом сохранив свои характеристики прошлых лет и быть в топе вратарей уже нашей лиги.

Для «Ак Барса» были важны и личные качества игрока. До подписания контракта мы переговорили с множеством его бывших тренеров и партнеров и сделали вывод, что Адам сможет вписаться в команду и сработаться с нашей вратарской бригадой. Клуб рассчитывает на хороший тандем вратарей в новом сезоне.