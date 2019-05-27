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15:53 (мск), источник: ТАСС

Клуб КХЛ «Ак Барс» продлил контракт с нападающим Данисом Зариповым

ТАСС, 27 мая. Казанский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Ак Барс» подписал новый контракт с российским нападающим Данисом Зариповым. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба «Ак Барса».

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Контракт с 38-летним игроком рассчитан на один год. В предыдущем сезоне Зарипов провел за «Ак Барс» 51 матч и набрал 34 очка (9 шайб + 25 передач).

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«Очень рад, что Татарстан и “Ак Барс” в очередной раз выразили мне доверие, — приводит слова Зарипова пресс-служба клуба. — Я буду делать все возможное, чтобы следующий сезон получился не таким, как предыдущий. На мой взгляд, команда сейчас подобралась боевая, неплохая, многие ребята еще не выигрывали в своей карьере и горят идеей о победах. У меня есть силы, я не раз говорил о том, что чем больше выигрываешь, тем больше хочется, мы будем работать весь сезон, чтобы вернуть кубок в Казань».

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Зарипов играл за «Ак Барс» с 2008 по 2013 и с 2017 по 2019 годы. В общей сложности хоккеист провел в составе «Ак Барса» 382 матча КХЛ и набрал 319 (144+175) очков. В составе казанского клуба Зарипов трижды становился обладателем Кубка Гагарина (2009, 2010, 2018). Также с 2013 по 2017 год нападающий представлял магнитогорский «Металлург», в составе которого провел 301 матч КХЛ, забросил 124 шайбы и отдал 138 результативных передач.

В составе национальной сборной России хоккеист стал трехкратным чемпионом мира (2008, 2009, 2014). Также в его активе серебро и бронза мировых первенств.

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