Клуб КХЛ «Ак Барс» продлил контракт с нападающим Данисом Зариповым

«Очень рад, что Татарстан и “Ак Барс” в очередной раз выразили мне доверие, — приводит слова Зарипова пресс-служба клуба. — Я буду делать все возможное, чтобы следующий сезон получился не таким, как предыдущий. На мой взгляд, команда сейчас подобралась боевая, неплохая, многие ребята еще не выигрывали в своей карьере и горят идеей о победах. У меня есть силы, я не раз говорил о том, что чем больше выигрываешь, тем больше хочется, мы будем работать весь сезон, чтобы вернуть кубок в Казань».