Шведский форвард высказался о своем будущем после завершения контракта с «Барысом»

«Я всегда спокоен в таких ситуациях, но окружающие меня люди нервничают и удивляются, почему я до сих пор без команды. Понимаю, что рано или поздно этот вопрос решится. У меня есть предложения от заинтересованных клубов, но лучше все хорошо обдумать. Мой дедушка мечтает, чтобы я играл за “Векше Лейкерс”, потому что тогда он мог бы смотреть мои матчи вживую. Пока не знаю, что будет. Приоритет — играть за границей. Прежде всего — это КХЛ, возможно — чемпионат Швейцарии. Но прямо сейчас у меня середина сезона игры в гольф, так что я пока не думал, где продолжу карьеру», — отметил Петерссон.