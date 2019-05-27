Шведский форвард высказался о своем будущем после завершения контракта с «Барысом»
Шведский нападающий Андре Петерссон в интервью Minhockey.se подвел итоги сезона в «Барысе» и высказался о своем будущем.
Шведский нападающий Андре Петерссон в интервью Minhockey.se подвел итоги сезона в «Барысе» и высказался о своем будущем.
В регулярном чемпионате КХЛ Петерссон набрал 45 (23+22) очков в 51-м матче, а в восьми играх
«Я вполне доволен сезоном. Нужно учитывать, что в апреле прошлого года я перенес операцию на бедре и не мог полноценно готовиться. Половину лета проходил на костылях», — вспоминает Петерссон.
Его контракт с «Барысом» завершился 30 апреля. Ясности в вопросе с новым клубом пока нет, но 28-летний Петерссон планирует играть за пределами Швеции.
«Я всегда спокоен в таких ситуациях, но окружающие меня люди нервничают и удивляются, почему я до сих пор без команды. Понимаю, что рано или поздно этот вопрос решится. У меня есть предложения от заинтересованных клубов, но лучше все хорошо обдумать. Мой дедушка мечтает, чтобы я играл за “Векше Лейкерс”, потому что тогда он мог бы смотреть мои матчи вживую. Пока не знаю, что будет. Приоритет — играть за границей. Прежде всего — это КХЛ, возможно — чемпионат Швейцарии. Но прямо сейчас у меня середина сезона игры в гольф, так что я пока не думал, где продолжу карьеру», — отметил Петерссон.
Отметим, что до «Барыса» Петерссон успел поиграть в КХЛ за «Авангард» и «Сочи», а в НХЛ за «Оттаву Сенаторз».