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21:51 (мск), источник: Чемпионат.com

«Слован» отказался от участия в следующем сезоне КХЛ

Братиславский «Слован» не сыграет в следующем сезоне Континентальной хоккейной лиги, сообщает Hokej.sk со ссылкой на генерального менеджера Юрая Широки.

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Источник: РИА "Новости"

Как сообщил функционер, клуб не сумел найти нового инвестора и уже подал заявку на участие в словацкой лиге. Напомним, «Слован» не предоставил необходимых документов в КХЛ в нужные сроки.

Братиславская команда рассчитывала с помощью нового спонсора выплатить миллионный долг за аренду арены и оперативно погасить задолженность перед своими хоккеистами. В сезоне-2018/19 «Слован» стал худшей командой регулярного чемпионата в Западной конференции, набрав только 33 очка в 62 встречах.

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