«Слован» отказался от участия в следующем сезоне КХЛ

Как сообщил функционер, клуб не сумел найти нового инвестора и уже подал заявку на участие в словацкой лиге. Напомним, «Слован» не предоставил необходимых документов в КХЛ в нужные сроки.



Братиславская команда рассчитывала с помощью нового спонсора выплатить миллионный долг за аренду арены и оперативно погасить задолженность перед своими хоккеистами. В сезоне-2018/19 «Слован» стал худшей командой регулярного чемпионата в Западной конференции, набрав только 33 очка в 62 встречах.