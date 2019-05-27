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21:54 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Куньлунь» продлил контракт с Палолой и подписал Брюле

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Финский форвард Олли Палола заключил новое однолетнее соглашение с китайским клубом «Куньлунь», сообщается в микроблоге КХЛ в Twitter.

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Источник: Спорт РИА Новости

В прошедшем сезоне 31-летний Палола набрал 25 очков (19 шайб + 6 передач) в 61 матче КХЛ.

Также «Куньлунь» подписал двухлетний контракт с канадским форвардом Жильбером Брюле, в минувшем сезоне выступавшим за новосибирскую «Сибирь». В 30 матчах за российский клуб 32-летний нападающий набрал 22 балла (7+15). Брюле уже играл за «Куньлунь» в сезоне-2017/18.

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