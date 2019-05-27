«Куньлунь» продлил контракт с Палолой и подписал Брюле

Также «Куньлунь» подписал двухлетний контракт с канадским форвардом Жильбером Брюле, в минувшем сезоне выступавшим за новосибирскую «Сибирь». В 30 матчах за российский клуб 32-летний нападающий набрал 22 балла (7+15). Брюле уже играл за «Куньлунь» в сезоне-2017/18.