«Куньлунь» продлил контракт с Палолой и подписал Брюле
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Финский форвард Олли Палола заключил новое однолетнее соглашение с китайским клубом «Куньлунь», сообщается в микроблоге КХЛ в Twitter.
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Финский форвард Олли Палола заключил новое однолетнее соглашение с китайским клубом «Куньлунь», сообщается в микроблоге КХЛ в Twitter.
В прошедшем сезоне 31-летний Палола набрал 25 очков (19 шайб + 6 передач) в 61 матче КХЛ.
Также «Куньлунь» подписал двухлетний контракт с канадским форвардом Жильбером Брюле, в минувшем сезоне выступавшим за новосибирскую «Сибирь». В 30 матчах за российский клуб 32-летний нападающий набрал 22 балла (7+15). Брюле уже играл за «Куньлунь» в сезоне-2017/18.