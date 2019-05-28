В Алматы или Нур-Султане? Как стартует в новом сезоне «Барыс»
Казахстанский «Барыс» может начать регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в Алматы
Казахстанский «Барыс» может начать регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в Алматы
В КХЛ «Барыс» выступает с самого первого сезона, а открывал для себя турнир 3 сентября 2008 года матчем с «Нефтехимиком» и выиграл по буллитам — 2:1.
Сезон 2008/2009
«Барыс» — три гостевых (
Сезон 2009/2010
«Барыс» — один домашний (12), три гостевых (14−18) и четыре домашних (22−29) матча.
Сезон 2010/2011
«Барыс» — пять домашних матчей (11−19), гостевые (23−25) и один домашний (29).
Сезон 2011/2012
«Барыс» — два домашних (14−16), два гостевых (21−23) и домашний (30) матч.
Сезон 2012/2013
«Барыс» — три гостевых (6−10), три домашних (13−17), три гостевых (20−24) и два домашних (27−29) матча.
Сезон 2013/2014
«Барыс» — пять домашних (8−17), один гостевой (19), один домашний (22) и три гостевых (26−30) матча.
Сезон 2014/2015
«Барыс» — четыре домашних (4−10), четыре гостевых (13−18), три домашних (21−27) и один домашний (30) матч.
Сезон 2015/2016 (турнир стартовал для команды 25 августа)
«Барыс» — два гостевых (
Сезон 2016/2017 (турнир стартовал для команды 23 августа)
«Барыс» — два домашних (9−11), один домашний (14), три домашних (16−20) и три гостевых (25−29) матча.
Сезон 2017/2018 (турнир стартовал для команды 24 августа)
«Барыс» — четыре гостевых (3−10), шесть домашних (15−27) и один гостевой (30) матч.
Сезон 2018/2019
«Барыс» — три гостевых (5−9), четыре домашних (12−18), четыре гостевых (22−29) матча.
Отметим, что ЧМ по видам борьбы, который станет квалификационным к Олимпиаде в Токио, пройдет с 14 по 22 сентября на «Барыс-Арене». Регулярный чемпионат КХЛ должен стартовать 1 сентября — и «Барыс» уже официально подтвердил, что в этом году точно сыграет в Алматы, но не озвучил конкретную дату.
С появлением официального календаря КХЛ станет ясно, совпадут ли ЧМ-2019 по борьбе и домашняя серия «Барыса». Возможен вариант, при котором казахстанский клуб начнет «регулярку» на родном льду, а на период ЧМ по борьбе отправится на затяжной выезд — это примерно пять игр подряд.