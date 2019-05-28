Текущие события
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон Брюинз4
Сент-Луис Блюз2
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
23.05
ФинляндияОТ5
Швеция4
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
25.05
Россия0
Финляндия1
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
25.05
Канада5
Чехия1
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
26.05
РоссияБ3
Чехия2
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
26.05
Канада1
Финляндия3
Все события
Фоторепортажи
21Сборная России обыграла швейцарцев
29Сборная России проиграла финнам в полуфинале
11:19 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» подписал канадского нападающего из НХЛ

Хоккейный клуб «Барыс» официально объявляет о заключении контракта с канадским нападающим Корбаном Найтом. Игрок подписал одностороннее соглашение до 30 апреля 2020 года.

Наверх

Последние три года Найт провел в системе клуба НХЛ «Филадельфия Флайерс» (Philadelphia Flyers), выступая как за первую команду, так и за фарм «Лихай Вэлли Фантомс» (Lehigh Valley Phantoms).

Во время загрузки произошла ошибка.

Всего в НХЛ на счету новичка «Барыса» 52 игры в регулярных чемпионатах и 12 (4+8) очков. В АХЛ Корбан Найт набрал 179 (67+112) очков в 299 матчах.
Помимо «Филадельфии» Найт также выступал за «Калгари» (Calgary Flames) и «Флориду» (Florida Panthers).

Таким образом, Найт стал четвертым новичком столичного клуба. Ранее состав «Барыса» пополнили Никита Клещенко и Леонид Метальников, а также нападающий сборной Финляндии Ииро Пакаринен.

Барыс
НовостиМатчиСоставСтатистика
Филадельфия Флайерз
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
"Я именно тот, кто победит "Канело". Конкурент Головкина на бой в сентябре сделал заявление
Кузнецов: Я никогда не употреблял наркотики и не собираюсь
Футболист ЦСКА признан лучшим игроком 30-го тура РПЛ
«Барселона» определилась, кто покинет команду в летнее окно
«Бостон» начал финальную серию розыгрыша Кубка Стэнли с победы
Экс-тренер «Ювентуса» претендует на работу в «Барселоне»
«Краснодар» хочет купить игрока сборной Уругвая
ФК «Милан» лишился главного тренера
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь