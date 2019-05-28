«Барыс» подписал канадского нападающего из НХЛ
Хоккейный клуб «Барыс» официально объявляет о заключении контракта с канадским нападающим Корбаном Найтом. Игрок подписал одностороннее соглашение до 30 апреля 2020 года.
Хоккейный клуб «Барыс» официально объявляет о заключении контракта с канадским нападающим Корбаном Найтом. Игрок подписал одностороннее соглашение до 30 апреля 2020 года.
Последние три года Найт провел в системе клуба НХЛ «Филадельфия Флайерс» (Philadelphia Flyers), выступая как за первую команду, так и за фарм «Лихай Вэлли Фантомс» (Lehigh Valley Phantoms).
Всего в НХЛ на счету новичка «Барыса» 52 игры в регулярных чемпионатах и 12 (4+8) очков. В АХЛ Корбан Найт набрал 179 (67+112) очков в 299 матчах.
Помимо «Филадельфии» Найт также выступал за «Калгари» (Calgary Flames) и «Флориду» (Florida Panthers).
Таким образом, Найт стал четвертым новичком столичного клуба. Ранее состав «Барыса» пополнили Никита Клещенко и Леонид Метальников, а также нападающий сборной Финляндии Ииро Пакаринен.