«Барыс» подписал канадского нападающего из НХЛ

Последние три года Найт провел в системе клуба НХЛ «Филадельфия Флайерс» (Philadelphia Flyers), выступая как за первую команду, так и за фарм «Лихай Вэлли Фантомс» (Lehigh Valley Phantoms).

Всего в НХЛ на счету новичка «Барыса» 52 игры в регулярных чемпионатах и 12 (4+8) очков. В АХЛ Корбан Найт набрал 179 (67+112) очков в 299 матчах.

Помимо «Филадельфии» Найт также выступал за «Калгари» (Calgary Flames) и «Флориду» (Florida Panthers).