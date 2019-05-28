Текущие события
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон Брюинз4
Сент-Луис Блюз2
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
23.05
ФинляндияОТ5
Швеция4
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
25.05
Россия0
Финляндия1
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
25.05
Канада5
Чехия1
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
26.05
РоссияБ3
Чехия2
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
26.05
Канада1
Финляндия3
Все события
Фоторепортажи
21Сборная России обыграла швейцарцев
11ЦСКА выиграл Евролигу
14:40 (мск), источник: ТАСС

Чемпион мира по хоккею Кутузов стал игроком «Спартака»

ТАСС, 28 мая. Чемпион мира по хоккею 2014 года в составе сборной России Александр Кутузов подписал соглашение с московским «Спартаком». Об этом во вторник сообщила пресс-служба клуба.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Контракт с 33-летним защитником рассчитан до 30 апреля 2020 года.

«Спартак» приветствует Александра Кутузова и желает больших успехов, — говорится в заявлении клуба.

Во время загрузки произошла ошибка.

В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) Кутузов выступал за нижнекамский «Нефтехимик», новосибирскую «Сибирь», московское «Динамо», уфимский «Салават Юлаев», а также столичные ЦСКА и «Локомотив». Всего в КХЛ он провел 523 матча, набрав 144 (30 шайб + 104 передачи) очка при показателе полезности «+29». За сборную России он провел 23 матча, набрав 6 (3+3) очков.

29 апреля «Спартак» объявил о назначении на пост главного тренера команды бывшего наставника сборной России Олега Знарка. Соглашение с 56-летним специалистом заключено на один сезон с возможностью продления еще на год.

1 мая «Спартак» расстался с семью хоккеистами. Команду покинули защитники Всеволод Сорокин, Дмитрий Калинин, Михаил Григорьев, нападающие Бен Максвелл, Артем Воронин, Максим Трунев и Энвер Лисин, который подписал контракт с челябинским «Трактором». Ранее новые соглашения со «Спартаком» заключили нападающие Робин Ганзл, Мартиньш Карсумс, Максим Цыплаков, Антон Злобин, Артем Федоров, Илья Талалуев, Дмитрий Черных, защитники Максим Гончаров, Андрей Кутейкин, вратарь Юлиус Гудачек. 6 мая «Спартак» сообщил, что подписано новое соглашение с нападающим Александром Хохлачевым.

Спартак
НовостиМатчиСоставСтатистика
Россия
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
 Звезда с русской фамилией. Как сын советского хоккеиста стал лидером не нашей сборной
Правоохранительные органы проверят видео с Алиной Загитовой
Кузнецов: Я никогда не употреблял наркотики и не собираюсь
Пиво и новый лимит: как изменится футбол в России
«Барселона» определилась, кто покинет команду в летнее окно
Олимпийскую чемпионку озадачила критика спортсменов-депутатов
Чемпионка мира по биатлону объявила о завершении карьеры
«Краснодар» хочет купить игрока сборной Уругвая
Футболист ЦСКА признан лучшим игроком 30-го тура РПЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь