Чемпион мира по хоккею Кутузов стал игроком «Спартака»

Источник: РИА "Новости"

Контракт с 33-летним защитником рассчитан до 30 апреля 2020 года.

«Спартак» приветствует Александра Кутузова и желает больших успехов, — говорится в заявлении клуба.

В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) Кутузов выступал за нижнекамский «Нефтехимик», новосибирскую «Сибирь», московское «Динамо», уфимский «Салават Юлаев», а также столичные ЦСКА и «Локомотив». Всего в КХЛ он провел 523 матча, набрав 144 (30 шайб + 104 передачи) очка при показателе полезности «+29». За сборную России он провел 23 матча, набрав 6 (3+3) очков.

29 апреля «Спартак» объявил о назначении на пост главного тренера команды бывшего наставника сборной России Олега Знарка. Соглашение с 56-летним специалистом заключено на один сезон с возможностью продления еще на год.