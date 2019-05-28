Хартли, Никитин и Цулыгин претендуют на награду лучшему тренеру КХЛ

18 фотографий 18 фотографий 18 фотографий

Также в число кандидатов на звание лучшего тренера КХЛ вошли канадец Дэвид Немировски («Торпедо», Нижний Новгород), Андрей Мартемьянов («Автомобилист», Екатеринбург) и белорус Андрей Скабелка («Барыс», Нур-Султан).

Помимо этого, КХЛ огласила список претендентов на премию лучшему голкиперу КХЛ. На эту награду претендуют Василий Демченко («Трактор», Челябинск), чех Якуб Коварж («Автомобилист»), казахстанец Хенрик Карлссон («Барыс»), Игорь Шестеркин (СКА, Санкт-Петербург), Илья Сорокин (ЦСКА) и финн Юха Метсола («Салават Юлаев»).