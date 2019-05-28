Клуб «Торпедо» в сезоне-2019/20 выступит в Западной конференции КХЛ

Решение о возвращении «Торпедо» в Западную конференцию было принято во вторник на заседании совета директоров КХЛ в связи с отказом братиславского «Слована» от выступления в лиге в предстоящем сезоне. Таким образом, в сезоне-2019/20 выступят 24 команды в двух конференциях (по 12 в каждой).