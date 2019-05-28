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19:55 (мск), источник: ТАСС

Клуб «Торпедо» в сезоне-2019/20 выступит в Западной конференции КХЛ

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Нижегородское «Торпедо» в сезоне-2019/20 будет играть в Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом во вторник журналистам сообщил член совета директоров лиги Геннадий Величкин.

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Источник: РИА "Новости"

Решение о возвращении «Торпедо» в Западную конференцию было принято во вторник на заседании совета директоров КХЛ в связи с отказом братиславского «Слована» от выступления в лиге в предстоящем сезоне. Таким образом, в сезоне-2019/20 выступят 24 команды в двух конференциях (по 12 в каждой).

«Из-за возвращения “Торпедо” на Запад “Сибирь” перейдет из дивизиона Чернышева в дивизион Харламова», — сказал Величкин.

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Состав Западной конференции на предстоящий сезон выглядит следующим образом: «Витязь» (Московская область), «Динамо» (Минск), «Динамо» (Москва), «Динамо» (Рига), «Йокерит» (Хельсинки), «Локомотив» (Ярославль), «Северсталь» (Череповец), СКА (Санкт-Петербург), «Сочи», «Спартак» (Москва), «Торпедо» и ЦСКА.

Восточная конференция: «Авангард» (Омск), «Автомобилист» (Екатеринбург), «Адмирал» (Владивосток), «Ак Барс» (Казань), «Амур» (Хабаровск), «Барыс» (Нур-Султан), «Куньлунь» (Пекин), «Металлург» (Магнитогорск), «Нефтехимик» (Нижнекамск), «Салават Юлаев» (Уфа), «Сибирь» (Новосибирск) и «Трактор» (Челябинск).

«Торпедо» провело в Западной конференции восемь сезонов, нижегородский клуб выступал на Востоке дважды (2013/14, 2018/19). В минувшем регулярном чемпионате «Торпедо» заняло седьмое место и вышло в плей-офф, где уступило в первом раунде «Барысу».

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