«Барыс» занял 12-е место в рейтинге клубов КХЛ
Казахстанский «Барыс» занял 12-е место в рейтинге клубов Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) по итогам сезона 2018/19, сообщает официальный сайт лиги.
Казахстанский «Барыс» занял 12-е место в рейтинге клубов Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) по итогам сезона 2018/19, сообщает официальный сайт лиги.
Он составляется самой КХЛ по следующим параметрам: спортивные достижения, расходы на зарплаты игрокам и задержка их выплат, государственное финансирование, вместимость и заполняемость арены,
Лидером рейтинга из 25 клубов стал финский «Йокерит», второе место занял СКА, а третье — ЦСКА. Худшим признан «Адмирал».
При этом «Барыс» и год назад был 12-м. Из нероссийских клубов выше казахстанцев только «Йокерит».
В прошлом сезоне