«Барыс» занял 12-е место в рейтинге клубов КХЛ

Он составляется самой КХЛ по следующим параметрам: спортивные достижения, расходы на зарплаты игрокам и задержка их выплат, государственное финансирование, вместимость и заполняемость арены, ТВ-рейтинг и потенциал локального рынка.

Лидером рейтинга из 25 клубов стал финский «Йокерит», второе место занял СКА, а третье — ЦСКА. Худшим признан «Адмирал».

При этом «Барыс» и год назад был 12-м. Из нероссийских клубов выше казахстанцев только «Йокерит».