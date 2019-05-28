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20:00 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» занял 12-е место в рейтинге клубов КХЛ

Казахстанский «Барыс» занял 12-е место в рейтинге клубов Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) по итогам сезона 2018/19, сообщает официальный сайт лиги.

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Он составляется самой КХЛ по следующим параметрам: спортивные достижения, расходы на зарплаты игрокам и задержка их выплат, государственное финансирование, вместимость и заполняемость арены, ТВ-рейтинг и потенциал локального рынка.

Лидером рейтинга из 25 клубов стал финский «Йокерит», второе место занял СКА, а третье — ЦСКА. Худшим признан «Адмирал».

При этом «Барыс» и год назад был 12-м. Из нероссийских клубов выше казахстанцев только «Йокерит».

В прошлом сезоне из-за плохих результатов в рейтинге клубов из КХЛ были исключены «Лада» и новокузнецкий «Металлург». По итогам нынешнего все клубы сохранили место в лиге, однако словацкий «Слован» сам отказался от участия из-за проблем с финансированием.

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