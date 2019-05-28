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20:26 (мск), источник: Vesti.kz

КХЛ сообщила о задержках зарплат хоккеистам «Барыса» по ходу сезона

Казахстанский «Барыс» по итогам сезона 2018/2019 оказался в числе клубов КХЛ, которые увеличили сроки задержки по выплате зарплат и имели задолженности перед игроками.

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Об этом говорится в новом клубном рейтинге, который представлен сегодня, 28 мая, на официальном сайте лиги.

«Положительная динамика также наблюдалась в финансовой дисциплине клубов по оплате труда хоккеистов. Восемь клубов смогли улучшить свои оценки по этому параметру, снизив количество дней задолженности по сравнению с прошлым сезоном. В то же время «Барыс», «Спартак» и «Амур» увеличили сроки задержки по оплате труда, а «Трактор» и «Динамо» (Минск) показали отрицательные результаты по сравнению с сезоном 2017/2018.

В сезоне 2018/2019 девять клубов допускали просрочки в выплате зарплаты хоккеистам, более 150 дней она составила у трех клубов — «Сибирь», «Торпедо» и «Слован». Кроме того, задержки происходили в «Тракторе», «Спартаке», «Барысе», «Динамо» (Минск), ХК «Сочи» и «Амуре». По сравнению с прошлым годом без задержек сезон провели «Йокерит», «Витязь», «Адмирал» и «Авангард», — говорится в сообщении КХЛ.

Отметим, что в самом рейтинге клубов «Барыс», как и год назад, занял 12-е место. В прошедшем сезоне казахстанский клуб стал вторым в Восточной конференции и занял первое место в дивизионе Чернышева, а в плей-офф прошел «Торпедо», но затем уступил «Авангарду» — будущему финалисту Кубка Гагарина.

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