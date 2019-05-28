КХЛ сообщила о задержках зарплат хоккеистам «Барыса» по ходу сезона

Об этом говорится в новом клубном рейтинге, который представлен сегодня, 28 мая, на официальном сайте лиги.

«Положительная динамика также наблюдалась в финансовой дисциплине клубов по оплате труда хоккеистов. Восемь клубов смогли улучшить свои оценки по этому параметру, снизив количество дней задолженности по сравнению с прошлым сезоном. В то же время «Барыс», «Спартак» и «Амур» увеличили сроки задержки по оплате труда, а «Трактор» и «Динамо» (Минск) показали отрицательные результаты по сравнению с сезоном 2017/2018.

В сезоне 2018/2019 девять клубов допускали просрочки в выплате зарплаты хоккеистам, более 150 дней она составила у трех клубов — «Сибирь», «Торпедо» и «Слован». Кроме того, задержки происходили в «Тракторе», «Спартаке», «Барысе», «Динамо» (Минск), ХК «Сочи» и «Амуре». По сравнению с прошлым годом без задержек сезон провели «Йокерит», «Витязь», «Адмирал» и «Авангард», — говорится в сообщении КХЛ.