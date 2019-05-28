Вице-президент «Магнитки» допустил возвращение Малкина в родной клуб

«Она всегда есть, эта договоренность, — ответил Величкин журналистам на вопрос, нет ли договоренности с Евгением Малкиным о возвращении после завершения его контракта с клубом НХЛ “Питтсбург Пингвинз”. — Причем эта договоренность есть не только по умолчанию, мы общаемся с ним, он и со мной общается, и с (президентом “Магнитки”) Виктором Филипповичем Рашниковым. Жизнь — такая штука, никогда не говори никогда».