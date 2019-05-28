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21:37 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Вице-президент «Магнитки» допустил возвращение Малкина в родной клуб

БАРВИХА (Московская область), 28 мая — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Вице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин рассказал, что клуб находится в постоянном контакте с форвардом «Питтсбурга» Евгением Малкиным, который может вернуться в родной клуб после завершения контракта в НХЛ.

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Источник: Спорт РИА Новости

Уроженец Магнитогорска Малкин с 2006 года выступает за «Питтсбург».

«Она всегда есть, эта договоренность, — ответил Величкин журналистам на вопрос, нет ли договоренности с Евгением Малкиным о возвращении после завершения его контракта с клубом НХЛ “Питтсбург Пингвинз”. — Причем эта договоренность есть не только по умолчанию, мы общаемся с ним, он и со мной общается, и с (президентом “Магнитки”) Виктором Филипповичем Рашниковым. Жизнь — такая штука, никогда не говори никогда».

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