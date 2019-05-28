Метсола из «Салавата Юлаева» признан лучшим вратарем сезона-2018/19 в КХЛ

В минувшем сезоне Метсола стал лучшим вратарем по проценту отраженных бросков в плей-офф (95,6%).
Метсола представляет уфимский клуб с мая 2018 года, он перешел в «Салават Юлаев» из хабаровского «Амура». В прошедшем сезоне КХЛ финн сыграл в 65 матчах, в которых одержал 35 побед и пропустил 123 шайбы. «Салават Юлаев» проиграл омскому «Авангарду» в финале Восточной конференции со счетом 2−4.
15 мая пресс-служба уфимского клуба сообщила о продлении контракта с Метсолой. Новое соглашение рассчитано на три года.
В прошлом году лучшим голкипером был признан Павел Францоуз из «Трактора».