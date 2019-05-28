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21:26 (мск), источник: ТАСС

Метсола из «Салавата Юлаева» признан лучшим вратарем сезона-2018/19 в КХЛ

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Лучшим вратарем сезона-2018/19 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) признан финский вратарь «Салавата Юлаева» Юха Метсола. Церемония вручения проходит во вторник в подмосковной Барвихе.

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Источник: ИТАР-ТАСС

В минувшем сезоне Метсола стал лучшим вратарем по проценту отраженных бросков в плей-офф (95,6%).

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Метсола представляет уфимский клуб с мая 2018 года, он перешел в «Салават Юлаев» из хабаровского «Амура». В прошедшем сезоне КХЛ финн сыграл в 65 матчах, в которых одержал 35 побед и пропустил 123 шайбы. «Салават Юлаев» проиграл омскому «Авангарду» в финале Восточной конференции со счетом 2−4.

15 мая пресс-служба уфимского клуба сообщила о продлении контракта с Метсолой. Новое соглашение рассчитано на три года.

В прошлом году лучшим голкипером был признан Павел Францоуз из «Трактора».

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