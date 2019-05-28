Игорь Никитин признан лучшим тренером сезона-2018/19 в КХЛ

Никитин начал работу в московской команде в 2014 году в качестве ассистента главного тренера Дмитрия Квартальнова. В мая 2017 года после увольнения Квартальнова Никитин возглавил столичный клуб.

Под руководством 46-летнего специалиста ЦСКА в минувшем сезоне впервые стал обладателем Кубка Гагарина, обыграв в финале омский «Авангард» (счет в серии 4−0), также Никитин привел московский клуб к серебряным медалям в сезоне-2017/18, тогда в финале плей-офф КХЛ ЦСКА уступил казанскому «Ак Барсу» (4−1).