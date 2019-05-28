«Направление прежнее». Президент «Барыса» — о поиске новичков в Америке, уходе канадцев и задачах

— Пока идет комплектование команды. Задачи поставим перед самым стартом — они будут точно не ниже прежних, — сказал Иванищев.

— Какие позиции осталось закрыть «Барысу» в это межсезонье?

— Костяк команды остается с прошлого сезона, осталось сделать точечные приобретения. Естественно, будем подключать парней из молодежной команды и фарм-клуба. Направление сохраним прежнее — готовить новых игроков для сборной Казахстана.

— Вы наверняка хотели сохранить Мэтта Фрэттина и Патриса Кормье. Не готовы были предложить такие же деньги как «Ак Барс»?

— До потолка зарплат у нас еще далеко. Нам тяжело бороться с такими клубами как «Ак Барс», поэтому их было тяжело удержать. Понятно, что каждый игрок ищет, где получше. Найдем новых исполнителей и ждем открытия рынка свободных агентов в Северной Америке.

— Белорусы перестали считаться легионерами в КХЛ. Ждать ли отмены этого статуса для казахстанцев и как вы к этому относитесь?

— Пока этот вопрос на рассмотрении. Конечно, мы заинтересованы, чтобы казахстанские хоккеисты перестали быть легионерами. Так нам было бы проще комплектовать команды, да и игроки бы получали практику в других клубах. Это создаст дополнительную конкуренцию в команде и сборной.

— В минском «Динамо» будут придерживаться квоты на легионеров российского формата. Планируете к этому прийти?

— Мы будем стремиться давать казахстанским хоккеистам больше практики, но наша школа только поднимается с колен и готовиться дать свои плоды. Возможно, в будущем мы перейдем на такое же количество легионеров, как и остальные.

— Переименование Астаны в Нур-Султан было сопряжено с какими-то неудобствами для вашего клуба?

— Никаких, просто немного необычно было. Привыкнем к новому красивому названию нашей столицы.

— У вас была сумасшедшая серия в первом раунде с «Торпедо». Как отреагировали на возвращение нижегородцев на «Запад?

— Ничего страшного, только интереснее будет. Будем встречаться с «Торпедо» два раза вместо четырех.

— Какова ваша позиция относительно потолка зарплат?

— Завершившийся сезон был непредсказуемым, но нам обязательно нужен жесткий потолок. Он сделает команды ровнее, и хоккей в лиге станет еще интереснее.