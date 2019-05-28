Сорокина прокатили мимо главных наград КХЛ. Его даже не пригласили на закрытие сезона

Источник: РИА "Новости"

Церемония закрытия сезона КХЛ — мероприятие весьма специфичное. Те, кто смотрят трансляцию этого действа по телевизору, как правило, ворчат. Мол, и затянуто, и не смешно, да и номинации раздали не те и не тем. Зато оказаться внутри пафосной тусовки, проходящей уже не первый год в Барвихе, хотят все. Сюда стекаются генменджеры и простые сотрудники клубов, агенты и журналисты, тренеры и игроки. На этот раз на главную хоккейную вечеринку неожиданно заглянул футбольный человек Михаил Гершкович, а особенно внушительно в зрительном зале выглядела пятерка Мишустин — Чернышенко — Тимченко — Иванов — Третьяк. Символично, что «центральным нападающим» выступил председатель совета директоров лиги.

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Казалось бы, хоккеисты — главные в игре, и это должен быть их праздник, но действующих игроков в Барвихе можно пересчитать по пальцам. Отчасти, конечно, это связано с тем, что церемония закрытия сезона проходит после чемпионата мира, спустя месяц после последнего матча финала Кубка Гагарина. Вместе в зале сидели партнеры по ЦСКА и сборной России Михаил Григоренко и Никита Нестеров, тусовались парой уфимские финны Юха Метсола и Теему Хартикайнен, в фойе одиноко позировал Даррен Диц, который чуть позже выдаст огненную речь на почти чистом русском. Все они стали номинантами церемонии. Иными методами игроков за пару дней до начала лета в Барвиху не заманить.

С чем долгие годы пытаются бороться журналисты, но в чем не собирается уступать КХЛ, так это в жесткой привязке номинаций к чемпионству. Если команда выиграла Кубок Гагарина, то на 90% она же собирает коллекцию из лучшего тренера, лучшего генерального менеджера и еще ряда статуэток. Вот и на этот раз ЦСКА увез почти все награды. Здесь вам и Игорь Никитин, и Игорь Есмантович как лучший руководитель, и даже приз за верность хоккею получил «армеец» Александр Попов.

Не зря Никитин, выходя на сцену, перечислил всех своих помощников. Во многом смена ассистентов сделала долгожданный успех ЦСКА возможным. Главный тренер ЦСКА долго вымучивал эту победу, но разве финал «Авангарда» в первый сезон работы Боба Хартли — не более крутое достижение? Тоже самое касается и награды, которую вручили президенту москвичей. Для того, чтобы потратить несколько миллиардов на чемпионскую команду, особых управленческих талантов не надо. В КХЛ есть и тренеры, и генменджеры, которые выжимают из своих команд куда больше.

Тем удивительнее, что фул хаус ЦСКА обошелся без участия Ильи Сорокина. Казалось бы, что может быть более ценно, чем Кубок Гагарина? А кто может быть круче, чем лучший игрок плей-офф? В этом году им стал вратарь ЦСКА, у которого до этого была блестящая регулярка, но на церемонию в Барвиху он даже не получил приглашение. Когда Владислав Третьяк выходил на сцену, то обмолвился, что догадывается, чья фамилия спрятана в конверте, но фамилию Юхи Метсолы произнес с нескрываемой запинкой. Кажется, что даже лучший вратарь XX века удивился, что на сцену к нему поднялся не Сорокин.