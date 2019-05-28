Новый джокер Скабелки, или зачем «Барыс» подписал канадского форварда из НХЛ

28-летний центрфорвард переходит из системы «Филадельфии» и может добавить конкуренции в самой проблемной зоне «Барыса», где без Патриса Кормье и Брэндона Боченски ощущается дефицит игроков в центре атаки. Например, Дмитрий Гурков получает не так много времени на льду, а Дмитрий Шевченко чаще выходит на фланг нападения. Из основных «центров» остался на контракте только Кертис Волк.

Где сыграет Найт? Если Кормье играл во второй тройке с Андре Петерссоном и Романом Старченко, то у новичка есть перспективы выйти в ведущем сочетании. И в звено к нему могут отправиться два казахстанца — Старченко с Никитой Михайлисом. Более сильных вариантов у Скабелки сейчас нет.

Карьера Найта стартовала довольно многообещающе. В статусе трехкратного чемпиона среди студенческих команд (NCAA) он забил дебютный гол в НХЛ за «Калгари». За «искорок» форвард в итоге сыграл всего девять встреч за два сезона, а большую часть времени провел в АХЛ. Во второй по силе лиге Северной Америки он возмужал так, что смог даже закрепиться на время в «Филадельфии» из НХЛ.

Ключевым для Найта стал сезон 2017/2018, когда он вместе с «Лихай Вэлли Фантомс» дошел до финала конференции. «Летчики» обратили внимание на нападающего и дали ему еще один шанс проявить себя в НХЛ — Корбэн играл в третьем звене: в 23 играх набрал всего четыре (1+3) очка. Показатель полезности — «-5». Помог игрок и «Фантомс» — восемь встреч и десять (4+6) очков.

По бэкраунду Найт в одном поле с Кормье, но похуже Линдена Вея. Корбэн вполне может стать основным центрфорвардом, если не придет исполнитель посильнее. Волк вряд ли станет фаворитом. Найт — неплохой распасовщик, а снайперы в казахстанском клубе есть.

Не исключено, что с приходом Корбэна в «Барысе» закрыли позицию центрального нападающего. Нужно ведь оставить финансы на сильного вратаря, защитника и пару фланговых форвардов.

Если «Барыс» начнет сезон без Дастина Бойда, Боченски, Петерссона и Кевина Даллмэна, то их кем-то нужно будет заменить. А то, что еще одного вратаря ищут в клубе из Нур-Султана, подтверждают переговоры с Адамом Рейдоборном из Швеции. До старта тренировочного сбора для подписания новичков время есть — пять-шесть новых хоккеистов должны присоединиться к составу.