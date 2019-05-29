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00:03 (мск), источник: Чемпионат.com

У минского «Динамо» будет самый маленький бюджет в КХЛ

Генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков заявил, что у «зубров» будет самый маленький бюджет в КХЛ в сезоне-2019/20.

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Источник: РИА "Новости"

«Я бы не хотел отпугивать наших болельщиков и зрителей, но если говорить о бюджете, то он у нас будет самый маленький в лиге. Я просто уверен в этом. Он уменьшился в полтора раза по отношению к прошлому сезону.

Но ещё раз говорю: мы подымем тех белорусов, которые давно ждут этого шанса, они мотивированы. Поверьте, с их желанием и мотивацией мы не будем мальчиками для битья. Плюс у нас будет возможность подписать несколько хороших легионеров, на которых мы сделаем акцент.

Есть шведский вратарь, который выиграл чемпионат Швеции в этом году. У него хорошие показатели. Возможно, если мы договоримся по цене, то подпишем его. Но если даже не подпишем, то еще раз говорю, что мы дадим шанс белорусским вратарям. И, возможно, это будет первый сезон в истории КХЛ, когда белорусские вратари получат свой тот единственный шанс, чтобы зарекомендовать себя", — приводит слова функционера «Страница хоккея Беларуси» со ссылкой на телеканал «Беларусь 5».

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