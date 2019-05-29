«Я люблю Казахстан, но не ставьте мне памятник». Диц — о награде лучшему защитнику КХЛ и играх за сборную

Источник: РИА "Новости"

25-летний Диц был признан лучшим защитником сезона и попал в символическую сборную от КХЛ.

— Это человек, которого обожают в Казахстане. Почему обожают? Да потому что он выступает за «Барыс» и сборную Казахстана, которая вернулась в элиту мирового хоккея. Даррен, вы большой кусок удачи!

— Именно так, это все удача. Было здорово присоединиться к сборной Казахстана. У нас сильная команда. Мы хорошо подготовились к чемпионату мира. Надо сказать спасибо тренерскому штабу. Играть на родном льду и для родных болельщиков — потрясающий опыт. Мы рады, что выполнили задачу.

— В предыдущем сезоне у вас коэффициент полезности был «-1», в этом — «+30». Что произошло? Может, поменяли диету?

— Нет, это показатель игры в обороне всей команды. Прежде всего в этом заслуга тренерского штаба. Мы просто следовали тренерским установкам.

— Где и как провели отпуск перед приездом в Москву на церемонию закрытия сезона КХЛ?

— После окончания чемпионата мира поехали в Грецию, на острова, где провели две недели. Это было замечательно, наслаждались отдыхом. Мы с семьей прилетели в Москву немного заранее, за неделю до этого. Обычно во время сезона нет возможности посмотреть город. В основном это дорога от отеля к арене и обратно. Сейчас предоставилась возможность насладиться городом в летней атмосфере.

— Также вы участвовали на Матче звезд КХЛ. Как все прошло? Ваша команда выиграла.

— Да, это было так круто. Остались невероятные воспоминания. Здорово увидеть ребят, против которых играешь в течение сезона, и познакомиться с ними поближе.