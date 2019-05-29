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11:31 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Медведев: Потолок зарплат КХЛ может склонить к чтению «50 оттенков серого»

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Экс-президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Александр Медведев заявил РИА Новости, что идея ужесточения потолка зарплат нуждается в проработке, иначе она грозит использованием серых схем в финансовых взаимоотношениях.

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Источник: Спорт РИА Новости

В настоящий момент в КХЛ существует потолок зарплат — сумма, за которую не должна выходить платежная ведомость команд КХЛ. На сезон-2019/20 потолок должен составить 800 млн рублей + 30% штрафа за превышение, на сезон-2020/21 — «жесткий» потолок в размере 900 млн без исключения звезд. Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко сообщил во вторник, что лига планирует с сезона-2020/21 ввести и жесткий «пол» зарплат — минимальную допустимую сумму зарплатной ведомости для клубов.

«За любой красивой концепцией должна быть глубокая проработка, потому что вопросы финансовой дисциплины, прозрачности финансовых взаимоотношений между клубами, между клубами и лигой, стояли с самого начала (создания КХЛ). Неслучайно была служба финансового контроля, работа которой привела к тому, что не только 50 оттенков серого, но и ни одного цвета серого в КХЛ не осталось», — сказал Медведев.

«Нынешняя идея потолка зарплат хорошая, но ее реализация на определенных низких уровнях может привести к тому, что клубы будут подталкивать к новому прочтению книги “50 оттенков серого”, а это крайне опасно, потому что ситуация приведет к вознаграждениям не через заработанную плату, а через другие формы, не предусматривающие уплату налогов, — заметил собеседник агентства. — А зачем нам это нужно, когда мы живем в прозрачном финансовом мире?».

Медведев отметил, что проект потолка зарплат нуждается в конкретизации. «Какой высоты должен этот потолок? — задался он вопросом. — Раньше квартиры в домах строились высотой 2,80 метра, и все были довольны. Сейчас потолок и 3,50 считается не самым высоким. Поэтому я надеюсь, что КХЛ продолжит обсуждение этой темы с учетом всех факторов риска, и, самое главное, чтобы игроки понимали, за что они играют. И чтобы в этих условиях не было никаких «творческих изобретений» из категории «50 оттенков серого».

«Я не хочу никого критиковать, — добавил экс-президент КХЛ. — Тем более решение пока не принято и тема будет обсуждаться. И я надеюсь, что обсуждаться она будет профессионально и с учетом всех факторов. Пока есть разные предложения и идеи, но очень важно сохранить прозрачность финансовых взаимоотношений между клубами, между клубами и лигой, между клубами и игроками. Если эти три критерия будут выполнены, то я обеими руками за потолок. Но главное, чтобы головой не стукнуться об этот потолок».

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