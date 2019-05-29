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14:12 (мск), источник: Чемпионат.com

В Минспорта Беларуси ответили болельщикам минского «Динамо» на их петицию

В министерстве спорта и туризма республики Беларусь ответили болельщикам минского «Динамо», которые обратились в организацию с протестом по поводу возможного назначения главным тренером клуба Михаила Захарова.

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«На ваше обращение по вопросу о возможности назначения главным тренером ХК «Динамо-Минск» Захарова М. М. сообщаем следующее:

На заседании исполкома Национального олимпийского комитета 14 мая 2019 года под руководством президента Национального олимпийского комитета, глава государства А. Г. Лукашенко утверждена стратегия развития ХК «Динамо-Минск» на ближайшие сезоны, а также рассматривался ряд кандидатур на должность главного тренера.

В результате утверждена кандидатура Александра Андриевского. В ближайшее время планируется заключить с указанным тренером контракт.

Министерство спорта и туризма выражает признательность за Вашу активную позицию и обеспокоенность за развитие хоккея с шайбой в республике Беларусь, — сказано в официальном заявлении.

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