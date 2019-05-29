В Минспорта Беларуси ответили болельщикам минского «Динамо» на их петицию

«На ваше обращение по вопросу о возможности назначения главным тренером ХК «Динамо-Минск» Захарова М. М. сообщаем следующее:

На заседании исполкома Национального олимпийского комитета 14 мая 2019 года под руководством президента Национального олимпийского комитета, глава государства А. Г. Лукашенко утверждена стратегия развития ХК «Динамо-Минск» на ближайшие сезоны, а также рассматривался ряд кандидатур на должность главного тренера.

В результате утверждена кандидатура Александра Андриевского. В ближайшее время планируется заключить с указанным тренером контракт.